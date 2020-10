CY4GATE protagonista di GAIA-X, il primo cloud su scala europea

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver avviato la partnership con GAIA-X, il progetto nato dalla collaborazione tra i Governi francese e tedesco e promosso anche dall’esecutivo Italiano con l’obiettivo di creare una piattaforma di cloud computing di base Europea.

GAIA-X, che prevede la partecipazione di aziende del calibro di Deutsche Telekom, Siemens, Bosch, Aruba, Sap e per l’Italia, solo per citarne alcune, di Eni, Enel e Poste, consentirà alle aziende di condividere e archiviare i dati nel cloud sotto la protezione delle leggi sulla privacy europee, creando così un’alternativa ai grossi colossi come Amazon, Microsoft e Google.

In particolare, GAIA-X che opererà come consorzio di fornitori e operatori autonomi, dovrà garantire la interoperabilità tra i servizi ed essere progettato per tutelare privacy e sicurezza informatica dei dati.

CY4GATE, garantirà agli associati il proprio know how e le proprie soluzioni IT nell’ambito Decision Intelligence, che rappresentano ad oggi un’eccellenza nel mercato, capaci di raccogliere, analizzare e sintetizzare grandi quantità di dati. CY4GATE, inoltre, offrirà i propri servizi di Cybersecurity, per aiutare a contrastare le minacce informatiche del cloud, sempre più oggetto di attacchi come tutta la struttura IT, fenomeno evidenziato anche dal Report globale 2020 KPMG Oracle.

Secondo le recenti indicazioni di Gartner, entro il 2023, più del 33% delle grandi organizzazioni sia in ambito business sia pubblico, utilizzeranno sistemi di questo tipo per agevolare e velocizzare le scelte e monitorare i modelli decisionali e CY4GATE è pronta a giocare un ruolo da protagonista, sia in Italia, sia in altri Paesi.

Eugenio Santagata (nella foto a lato), Amministratore Delegato di CY4GATE ha così commentato:” Questo progetto rappresenta per CY4GATE l’opportunità di far conoscere il proprio know-how nella cyber intelligence e cyber security nel panorama europeo, così complesso e multiforme, sia per le differenti scelte geopolitiche internazionali che per le politiche nazionali.

Questo accordo, segue la chiusura della prima semestrale post quotazione che ha evidenziato ottimi numeri in crescita double digit, una forte patrimonializzazione e una solida struttura finanziaria a conferma della nostra credibilità”.