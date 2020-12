CY4GATE fornirà un sistema di cyber electronic warfare a una articolazione di sicurezza governativa

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà una importante sistema Hardware e Software di Cyber Electronic Warfare per una primaria articolazione di sicurezza governativa.

La fornitura, del valore di circa 600.000 euro, avrà un significativo impatto sui risultati dell’anno e sulla crescita futura dell’azienda. Il sistema oggetto del contratto consente la raccolta, correlazione ed analisi di informazioni inviate e ricevute sia mediante lo spettro elettromagnetico, o etere, che il dominio digitale.

Il principale output è una “picture operativa” tattica, completa ed organica, che consente ai decision makers sul campo impegnati in situazioni complesse di usufruire di una “information superiority” fondamentale per la presa di decisioni sotto stress e tempo limitato.

Il sistema è altresì messo in sicurezza da attacchi hacker utilizzando una soluzione di Cyber Security proprietaria.

La fornitura rappresenta il secondo lotto dello stesso filone del comunicato del 23 Dicembre 2020 e testimonia la varietà e versatilità delle tecnologie di base di Cy4gate rappresentate da algoritmi di machine learning, intelligenza artificiale e cognitive computing, proprietarie e sviluppate in Italia dai nostri giovani ingegneri informatici, matematici e fisici.

Di tali algoritmi beneficerà anche direttamente la soluzione di Cyber Intelligence per il mercato corporate denominata Quipo, realizzando un virtuoso spillover tra ambito governativo e civile come sovente avvenuto negli ultimi decenni di evoluzioni tecnologiche.

“Con questa fornitura Cy4gate consolida la propria posizione nel settore emergente della Cyber Electronic Warfare in ambito operazioni di Law Enforcement, Intelligence e militari. Conferma, inoltre, che il modello di business di Cy4gate basato su soluzioni SW proprietarie è unico e non ha eguali in Italia ed Europa” ha commentato Eugenio Santagata (nella foto sopra), CEO di CY4GATE.