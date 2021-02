Primo volo per il tanker Boeing KC-46 giapponese

Il primo tanker Boeing KC-46 destinato alla Japan Air Self-Defense Force (JASDF) ha effettuato con successo il suo primo volo l’8 febbraio passando ora alla fase di certificazione dello sviluppo.

“Si tratta di un traguardo entusiasmante per la JASDF e Boeing”, ha affermato Jamie Burgess, responsabile del programma KC-46. “Il Giappone si avvicina a ricevere l’aereo per il rifornimento in volo più avanzato al mondo”. Il Giappone è il primo cliente internazionale del programma KC-46 e dovrebbe ricevere il suo primo tanker quest’anno.

“Il KC-46 di Boeing e i suoi solidi sistemi difensivi giocheranno un ruolo fondamentale nell’alleanza per la sicurezza tra i nostri due paesi”, ha dichiarato Will Shaffer, presidente di Boeing Japan. “La capacità di questo aereo di trasportare merci e passeggeri lo rende anche uno strumento importantissimo per sostenere gli sforzi di soccorso umanitario nell’area del Pacifico e non solo”.

La certificazione per il rifornimento in volo del KC-46 include aerei della US Air Force, della US Navy, dell’US Marine Corps e della JASDF.

L’Aeronautica statunitense ha aggiudicato a Boeing un contratto da 279 milioni di dollari per il primo tanker KC-46A della Japan Air Self-Defense Force nel dicembre 2017. L’accordo è stato completato attraverso il processo di Foreign Military Sale tra il governo degli Stati Uniti e il Giappone. Il Giappone ha attualmente un contratto per un totale di 4 tanker KC-46.

Boeing assembla i KC-46A sia per l’USAF che per il Giappone nella sua linea di produzione di 767 a Everett (Washington State). I partner giapponesi di Boeing costruiscono il 16% della cellula del KC-46.

Fonte: comunicato Boeing