PAK-DP: il futuro caccia intercettore russo avrà una “vocazione artica”

Rostec ha annunciato a fine gennaio l’avvio ufficiale dello sviluppo e realizzazione di un prototipo del caccia intercettore di futura generazione, noto come progetto PAK-DP o MiG-41, nome che resta però ipotetico in quanto la numerazione da parte del bureau russo non è ancora stata ufficialmente comunicata.

In precedenza la RAC MiG aveva dichiarato che il PAK-DP nasceva per sostituire alla fine degli anni ’20 l’intercettore MiG-31 Foxhound e che sarebbe stato in grado nelle intenzioni del costruttore di eseguire missioni nello spazio (inteso a quote comprese tra la stratopausa e la tropopausa, ovvero al di sotto dei 45.000 metri di quota e superiore ai 12.000 metri).

Oggetto di argomento da parte di Analisi Difesa già dal 2017, il PAK-DP/MiG-41 è un aereo totalmente di nuova concezione e non una modernizzazione profonda del suo predecessore MiG-31 già alle prese con l’aggiornamento al più recente standard BM.

Il PAK-DP utilizzerà tecnologie completamente nuove per operare sull’Artico e sarà in grado di svolgere compiti senza pilota tanto da poter costituire il primo caccia di sesta generazione concepito da Mosca.

La rivista americana Military Watch ha previsto a suo tempo che il PAK-DP possa combinare i pregi degli intercettori MiG-25 e MiG-31 (velocità trisonica, quota elevata di tangenza, potenza del radar) con le moderne tecnologie, tanto da dover essere in grado di neutralizzare i satelliti nemici attraverso missili ipersonici dedicati e già da qualche anno sottoposti a vari collaudi.

Secondo le informazioni disponibili, i lavori di ricerca preliminare sarebbero stati completati entro la fine del 2019 con la relativa presentazione dei layout possibili del PAK-DP.

Lo scorso anno il ministero della Difesa russo avrebbe poi selezionato il progetto più promettente, ma al momento il design del velivolo è solamente ipotizzabile e tutte le immagini ritrovabili in rete sono soltanto congetture e ipotesi.

L’unica notizia è stata fornita lo scorso anno dal direttore generale della compagnia MiG e Sukhoi, Ilya Tarasenko, che in un’intervista nel luglio dello scorso anno ha affermato che il PAK-DP sarebbe stato creato sulla base del design del MiG-41, che il velivolo avrebbe avuto la possibilità di volare senza pilota e sarebbe stato adattato specialmente per l’uso in zone a clima rigidi tipici della zona Artica.

In conclusione un’evoluzione a bassa osservabilità, dotato di velocità non superiore ai Mach 3.5 (superare questo limite imporrebbe difatti variazioni strutturali e propulsivi notevoli) ma con avionica e radar allo stato dell’arte e non ultimo dotato di una serie di armi ipersoniche di nuova concezione in grado di abbattere aerei, missili e satelliti.

Foto Rostec