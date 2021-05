Leonardo registra buoni risultati nel primo trimestre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri sotto la presidenza di Luciano Carta, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo trimestre 2021, che risultano in linea con le previsioni di ripresa del percorso di crescita e aumento di redditività formulate in sede di bilancio integrato al 31 dicembre 2020, evidenziando un marcato miglioramento della performance industriale del Gruppo, che nel primo trimestre del 2020 era stata particolarmente condizionata dall’insorgere dell’emergenza COVID-19, progressivamente stabilizzatasi nel corso dei mesi successivi anche a seguito delle iniziative messe in campo per garantire la piena operatività del business.

Tale andamento testimonia la resilienza del business governativo/militare, in un contesto ancora caratterizzato dalla pandemia. D’altra parte, la componente civile conferma le criticità evidenziate nei mesi scorsi con, in particolare, la Divisione Aerostrutture che risente delle difficoltà associate al calo dei volumi e conseguente mancato assorbimento dei costi fissi che determinano risultati in flessione rispetto al primo trimestre del 2020.

Risultati in linea con il piano § Confermata solidità del business militare/governativo

§ Portafoglio Ordini pari a € 36,4 miliardi

§ Ordini pari a € 3,4 miliardi, pur senza il contributo di singoli ordini di importo particolarmente rilevante

§ Book to bill pari a 1,2x

§ EBITA pari a € 95 milioni, +132%, grazie ad una solida e più alta redditività del Gruppo,

escludendo le Aerostrutture

§ FOCF, negativo per € 1,4 miliardi, in miglioramento in linea con il piano, riflette l’usuale stagionalità

Leonardo ed HENSOLDT

Forte razionale industriale e strategico

§ Cooperazione più stretta e punti di forza complementari

§ Creazione di valore attraverso un migliore accesso al mercato e alla presenza su piattaforme

chiave

§ Garantita la solida struttura finanziaria del Gruppo anche attraverso cessioni e la quotazione di

Leonardo DRS

Confermata la Guidance 2021 Piena fiducia nel medio-lungo periodo

§ Solidità del settore militare/governativo

§ Previste azioni di recupero nel business civile

§ Solidi il Portafoglio e i nuovi ordini

§ Nuove opportunità facendo leva su asset, tecnologie e capacità trasversali già esistenti

“I risultati del primo trimestre 2021 – sottolinea Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – sono in linea con le aspettative definite recentemente con la Guidance 2021. Abbiamo registrato un buon livello di ordini e il portafoglio ordini consistente ha sostenuto la crescita dei ricavi.

La redditività continua ad essere solida con un flusso di cassa in miglioramento, in linea con il piano. La solidità del settore militare e governativo mitiga gli effetti della pandemia nel settore civile.

L’acquisizione della partecipazione del 25,1% di HENSOLDT rappresenta un’operazione di lungo periodo volta al rafforzamento del nostro portafoglio in un’area strategica come quella dell’elettronica per la difesa nella sensoristica. Un investimento e una partnership importanti che ci permetteranno di creare valore attraverso un migliore accesso al mercato in chiave globale, aumentando la competitività per la presenza su piattaforme chiave. La solida struttura finanziaria sarà garantita anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo DRS. Continuiamo ad essere focalizzati sulla creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”.

Fonte: comunicato Leonardo