Rapporto Eurispes: cresce il consenso degli italiani nei confronti di chi veste l’uniforme

Continua ad essere elevato l’apprezzamento dei cittadini nei confronti dei corpi militari e di Polizia. Lo rileva il 33° Rapporto Italia dell’Eurispes che fotografa una elevata fiducia degli italiani nei confronti di chi indossa un’uniforme.

Il consenso più “bulgaro” lo incassano i Vigili del Fuoco con l’87,7%. Il 69,2 per cento del campione intervistato esprime apprezzamento per la Polizia di Stato, il 64,7 per l’Arma dei Carabinieri, il 67,7 per la Guardia di Finanza, il 64,3% per la Polizia Penitenziaria mentre la Polizia Locale la percentuale di consenso è limitata 58,2%.

Tra le Forze Armate la Marina Militare conserva il record di apprezzamento con il 73,6%: un primato che si conferma orai da alcuni anni, seguita dall’Aeronautica con il 72,6% e dall’Esercito con il 71,5%.

Nel complesso militari e agenti di polizia rappresentano ancora le istituzioni che godono di maggiore consenso tra i cittadini tenuto conto che le percentuali di apprezzamento delle altre istituzioni dello Stato incassano percentuali più limitate: la Presidenza della Repubblica il 57,7% (quasi 3 punti in più dell’anno scorso), il Parlamento il 34,4% (in crescita però dal 25,4% del 2020), la Magistratura si ferma al 47,7% (contro il 49,3 del 2020) e infine il 42,6% dei cittadini indica un giudizio positivo per il proprio Presidente di Regione.

Da un anno all’altro, restano stabili nei consensi in particolare per la Scuola (dal 65% nel 2020 al 66,5% rilevato nel 2021); la Protezione civile (dal 77,8% al 77,2%); l’Università che si mantiene sul 70% circa del grado di fiducia. Ugualmente stabili, ma con un tasso di fiducia molto meno importante, i Partiti si posizionano nell’ultima rilevazione al 27,2% (il dato era pari al 26,6% nel 2020).

In discesa i Sindacati: dal 46,4% del 2020 all’attuale 40%, e la Chiesa cattolica (meno 6,7%) che passa dal 53,4% dei fiduciosi al 46,7%. Cresce in termini di consensi il Sistema sanitario nazionale: dal 65,4% del 2020 al 71,5% del 2021. Il 50,8% dei cittadini è sfiduciato nei confronti dell’Europa.

Giustificabile la soddisfazione espressa dai vertici militari. ”Tale elevata fiducia degli italiani nei confronti dei militari è dovuta all’impegno profuso a sostegno della salvaguardia del territorio e della collettività nazionale e internazionale e al supporto fornito durante l’emergenza sanitaria legata al Covid 19″, ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.

”Le Forze Armate rappresentano una risorsa per il paese, un esempio concreto di organizzazione e di efficienza, alla quale i cittadini possono guardare con fiducia, ritrovandovi certezze e riferimenti. In quest’anno così difficile, infatti, tutto il personale delle Forze Armate ha operato senza sosta a sostegno dei nostri concittadini, agendo da moltiplicatore di resilienza e di fiducia per il Paese”.