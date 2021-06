Gli Stati Uniti forniranno alla Tunisia addestratori e aerei da attacco T-6 Texan II

L’aeronautica tunisina riceverà 8 addestratori T-6 Texan II dalla Textron Aviation Defense il prossimo anno. L’11 giugno il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha infatti annunciato che la Textron Aviation Defense si era aggiudicata il contratto da 12 milioni di dollari con consegne previste entro l’ottobre 2022.

Nell’ottobre 2019 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di un massimo di 12 velivoli T-6 alla Tunisia per una cifra stimata di 234 milioni di dollari, e alla fine del 2020 il ministero della Difesa tunisino ha annunciato l’acquisizione di 8 addestratori T-6C e a 4 AT-6C Wolverine da attacco leggero per un valore stimato di 325 milioni di dollari, incluso addestramento, due motori Pratt & Whitney PT6A-68D 1600 shp, supporto logistico e armamento.

Quest’ultimo comprende 468 bombe Mk 81 da 250 libbre, 48 bombe Mk 82 da 500 libbre, 3.290 razzi Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS), sei L-3 WESCAM MX Sistema di mira multispettrale 15D, sei mitragliatrici da 12,7 mm e altre attrezzature e addestramento.

Gli allievi piloti dell’Aeronautica tunisina effettuano attualmente l’addestramento basico sui velivoli italiani SF-260: la Tunisia ha ricevuto 9 SF-260CT e 12 SF-260WT Warrior tra il 1974 e il 1978 dei quali 18 sono ancora in servizio insieme a una decina di addestratori a reazione MB-326 (8 MB-326B vennero consegnati nel 1965 mente 5 MB-326LT e 7 MB-326KT monoposto da attacco leggero vennero consegnati nel 1977).

I T-6C probabilmente colmeranno il divario tra l’SF-260 e i 9 L-59T sopravvissuti (su 12 consegnati) che operano nei ruoli di addestramento avanzato e attacco leggero.

“La vendita proposta migliorerà la capacità della Tunisia di far fronte alle minacce attuali e future aumentando la loro capacità e capacità di contrastare il terrorismo e altre minacce di organizzazioni estremiste violente. La piattaforma AT-6 rafforzerà la capacità di rispondere e affrontare le minacce in diverse aree del paese. Inoltre, l’acquisizione dell’aereo AT-6 rafforza l’interoperabilità tra la Tunisia, gli alleati regionali e gli Stati Uniti”, ha reso noto l’agenzia statunitense Defense Security Cooperation Agency (DSCA) in merito alla vendita di Wolverine.

Il Marocco è l’unica altra nazione africana che vola su T-6, ordinati per 185 milioni di dollari nell’ottobre 2009 e consegnati dal 2011.

Il T-6 è uno sviluppo dell’addestratore turboelica Swiss Pilatus PC-9 ed è stato sviluppato per ricoprire il ruolo di Joint Primary Aircraft Training System per l’USAF e l’US Navy. Il modello C è un ulteriore perfezionamento del T-6A Texan II con un cockpit di vetro integrato, una suite avionica avanzata e ali hard-point che possono ospitare serbatoi di carburante ausiliari.

Oltre alle ali hard-point, l’avionica aggiornata del T-6C include un display Head-Up, un pannello di controllo frontale in alto, tre display multifunzione e controlli Hands-On Throttle and Stick (HOTAS). Questa attrezzatura rispecchia i sistemi e le capacità degli aerei da combattimento d’attacco di prima linea, pur mantenendo tutte le caratteristiche intrinseche di addestramento e volo dell’addestratore T-6.

L’aereo da attacco leggero AT-6C Wolverine ha sette punti di attacco, che gli consentono di trasportare 1 860 kg di armi, tra cui mitragliatrici calibro HMP-400 .50, bombe non guidate Mk 81 e Mk 82, GBU-12, GUB-58, GBU-49 e Bombe guidate GBU-59 Paveway II, razzi a guida laser, missili AGM-114 Hellfire e razzi.

Il targeting avviene attraverso una suite multisensore MX-15D con telecamere a colori e infrarossi, designatore laser, illuminatore laser e telemetro laser.

Il T-6C e l’AT-6 condividono una comunanza dell’85% nella struttura, nell’avionica e in altri sistemi.

(con fonte DSCA e Defebceweb)