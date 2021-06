Protezione Leonardo Mysis per il Global 7500 da trasporto VVIP di uno stato del Medio Oriente

Leonardo fornirà il suo Directed Infrared Countermeasure (DIRCM) Miysis per un nuovo aereo da trasporto VVIP destinato a un cliente governativo del Medio Oriente. Il Miysis sarà integrato su un velivolo Global 7500 di Bombardier, il primo di questo tipo ad essere selezionato per questo particolare utilizzo.

Il DIRCM garantirà una protezione completa al velivolo e, caratteristica unica per un sistema di questa categoria, potrà emettere energia laser più che sufficiente a proteggere il Global 7500 dalle più moderne minacce missilistiche a guida all’infrarosso.

L’entrata in servizio del velivolo è prevista nel 2022. Il Miysis può essere installato anche su altri aerei delle famiglie Challenger e Global di Bombardier. La contromisura funziona puntando un laser ad alta energia sul sistema di puntamento di un missile in arrivo, “abbagliandolo” e allontanandolo dall’aereo. L’esperienza di Leonardo nel campo dei laser e nel targeting di precisione fa sì che questo avvenga alla velocità della luce.

A differenza dei prodotti concorrenti, il DIRCM Miysis può difendere da più missili in arrivo contemporaneamente e dalle minacce spalleggiabili all’infrarosso di ultima generazione (Man-Portable Air Defence Systems – MANPADS). Come richiesto per sistemi del genere, il Miysis è stato verificato in modo indipendente con clienti internazionali che hanno condotto analisi e prove dal vivo per avere un rateo di successo pari al 100%.

Questo contratto, che vedrà l’impiego del Mysis a protezione di passeggeri VVIP, dimostra la fiducia dei clienti in questa capacità, basata sul successo del sistema, acquisita dal Regno Unito per l’aereo da sorveglianza Shadow R1, dal Canada per il suo velivolo da pattugliamento marittimo CP-140 Aurora e da tre Paesi NATO, così come da altri clienti non-NATO.

Grazie all’esperienza decennale di Leonardo in questo campo, il Miysis è il DIRCM più piccolo, leggero e meno bisognoso di energia sul mercato. Il suo funzionamento multi-head completamente sincronizzato, garantisce una protezione sferica attorno al velivolo, anche se la minaccia passa da un emisfero all’altro.

Il Miysis è disponibile per una vasta gamma di aerei, fornendo energia più che sufficiente per un grande business jet o velivolo da trasporto ed è abbastanza compatto per un elicottero leggero. La contromisura può essere operata autonomamente, associata a un sistema d’allerta missilistico, o può essere integrata con altre suite difensive.

Fonte: comunicato Leonardo