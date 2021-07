Ricavi in crescita e 37 miliardi di carico di lavoro nel bilancio semestrale di Fincantieri

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, redatta in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS).

A margine della riunione del Consiglio Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha commentato: “Ci auguriamo che, grazie alle stringenti misure adottate per contrastare la pandemia, campagna vaccinale in primis, possa confermarsi la forte accelerazione della ripresa, così come dimostrano i risultati che abbiamo presentato oggi, sia sotto l’aspetto economico-finanziario che sotto quello dell’eccezionale performance nel settore militare, dove crediamo di poter vantare la leadership mondiale nelle navi di superficie, che si accompagna a quella che già deteniamo nel comparto delle navi da crociera.”

Bono ha poi concluso: “Inoltre siamo molto soddisfatti di essere presenti, insieme a partner di primissimo livello, su tutte le nuove tecnologie e sui relativi progetti per la loro messa a terra come, per citarne solo uno, quello per l’elettrificazione del sistema portuale italiano”.

Risultati economico-finanziari

Confermata guidance 2021: ricavi in aumento di oltre il 25% ed EBITDA margin al 7% che sconta il trend crescente dei prezzi delle materie prime

Ricavi e proventi: euro 3.026 milioni (1) +28% rispetto a 1H 2020 (euro 2.369 milioni)

EBITDA (2) pari a euro 219 milioni (+84% vs. 1H 2020) e EBITDA margin a 7,2%, escluse le attività passanti (vs. 5,0% 1H 2020)

Risultato di periodo adjusted (3) positivo per euro 49 milioni (negativo per euro 29 milioni nell’1H 2020)

Risultato del periodo è positivo per euro 7 milioni (negativo per euro 137 milioni nell’1H 2020) dopo aver scontato oneri per amianto (euro 29 milioni) e per COVID-19 (euro 22 milioni)

Indebitamento finanziario netto (4) pari ad euro 1.617 milioni (euro 1.062 milioni al 31 dicembre 2020), stabile nel trimestre e coerente con il programma produttivo e con il piano di consegne (tre unità cruise nel solo mese di luglio con incassi per circa euro 1,5 miliardi); valori a fine 2021 attesi in linea con quelli di fine 2020

Andamento operativo

Carico di lavoro complessivo (5) per 111 navi, euro 37 miliardi pari a 7,1 volte i ricavi 2020, esclusi i ricavi da attività passanti, di cui:

Backlog: euro 27,6 miliardi e 93 navi in consegna fino al 2029

e 93 navi in consegna fino al 2029 Soft backlog: ca. euro 9,4 miliardi

Volumi di produzione a livelli record per lo sviluppo dell’ingente carico di lavoro ed il rispetto del piano di consegne, con 8,4 milioni di ore lavorate vs. 5,6 milioni dell’1H 2020

COVID-19: avviata con successo la campagna vaccinale presso i siti italiani del Gruppo

Consegnate 7 navi da 6 stabilimenti in 1H e prevista la consegna di 6 navi da crociera in 2H 2021

Fincantieri scelta come prime contractor per la fornitura di 6 fregate FREMM alla Marina Militare indonesiana

Fincantieri Marinette Marine: confermato l’ordine per la seconda unità del programma FFG-62 per la US Navy

Infrastrutture: firmato contratto per la costruzione di un terminal crocieristico per MSC a Miami (US)

VARD: ordine per la costruzione del super-yacht residenziale Somnio

Fincantieri NexTech: avviate le attività nell’ambito della partnership con Autostrade Tech e IBM, per un sistema di monitoraggio predittivo delle infrastrutture.

Iniziative strategiche

Cold Ironing : accordo con Enel X per la realizzazione e gestione di infrastrutture portuali a basso impatto ambientale e per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra

: accordo con per la realizzazione e gestione di infrastrutture portuali a basso impatto ambientale e per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra Transizione ecologica : costituita Power4Future per la produzione di batterie al litio

: costituita per la produzione di batterie al litio Connected vehicles and smart roads : accordo con Almaviva per processo di digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica

: accordo con per processo di digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica Automazione industriale: accordo con Comau volto allo sviluppo di soluzioni per la saldatura robotizzata

Sostenibilità

Gaïa rating : assegnato a Fincantieri il punteggio di 85/100 e 2° posto su 512 società valutate per i risultati e l’integrazione delle politiche di sostenibilità nel governo d’impresa

: assegnato a Fincantieri il punteggio di su 512 società valutate per i risultati e l’integrazione delle politiche di sostenibilità nel governo d’impresa Green Star 2021 : Fincantieri al 1° posto in Italia , nel settore “Ingegneria, costruzione e infrastrutture” per l’impegno verso la green economy secondo l’Istituto Tedesco di Qualità (ITQF)

: Fincantieri al , nel settore “Ingegneria, costruzione e infrastrutture” per l’impegno verso la green economy secondo l’Istituto Tedesco di Qualità (ITQF) Excellence in Safety Award: Shipbuilders Council of America (SCA) ha riconosciuto a Fincantieri Marinette Marine il premio “Excellence in Safety Award” e a Fincantieri Bay Shipbuilding (Sturgeon Bay) il premio “Improvement in Safety Award”, per la salute e sicurezza dei due cantieri

[1] Escluse le attività passanti pari a circa euro 225 milioni. Si veda definizione di “attività passanti” contenuta nel paragrafo Indicatori Alternativi di Performance

[2] Tale valore non include i proventi ed oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti; si veda descrizione riportata nel paragrafo Indicatori Alternativi di Performance

[3] Risultato d’esercizio ante proventi ed oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti

[4] Tale valore non ricomprende i construction loans e include i crediti finanziari non correnti

[5] Somma di backlog e soft backlog

Fonte: comunicato Fincantieri