Contratto a Hensoldt per ammodernare radar e IFF delle fregate classe Sachsen

Hensoldt insieme a Israel Aerospace Industries (IAI) sta fornendo nuovi radar alla Marina Tedesca per ammodernare la tecnologia dei sensori delle fregate di difesa aerea F124 (classe Sachsen).

L’Ufficio Federale per l’Equipaggiamento, Tecnologia, Information Technology e Operazioni (BAAINBw) ha emesso in agosto un ordine del valore di circa 200 milioni di euro per la fornitura e l’installazione di quattro sistemi di sensori composti rispettivamente da radar e sistema IFF.

Con questo ordine i radar della Fregata F124 saranno rinnovati con l’installazione dei sistemi TRS-4D/LR ROT AESA a rimpiazzo dei Thales SMART-L radars in Servizio.

L’ordine segna anche l’inizio dello sviluppo delle capacità tedesche nel campo della difesa dai missili balistici (BMD). Include una struttura a terra che è una copia perfettamente funzionante dei radar della nave che consente la formazione di utenti e tecnici ma anche di testare ulteriori sviluppi prima dell’installazione a bordo.

A tal fine, Hensoldt ha avviato una cooperazione strategica nel campo dei radar a largo raggio con capacità BMD in banda S con ELTA Systems Ltd, società controllata da IAI che fornisce al cliente tedesco una combinazione tra un partner industrial nazionale per la certificazione e il supporto e sistemi disponibili sul mercato che sono stati provati e testati sul campo.

In precedenza, il contratto per l’ammodernamento della sorveglianza aerea terrestre nel programma HADR NF, basato anche su una cooperazione con ELTA di IAI, era stato assegnato a Hensoldt.

I radar utilizzati in entrambi i progetti sono in gran parte identici nella costruzione e offrono quindi anche vantaggi al cliente in termini di fornitura logistica, di funzionamento a lungo termine e di implementazione di ulteriori sviluppi.

(con fonte Hensoldt)