La Cina prepara l’impiego dei traghetti civili nelle operazioni di sbarco

La Marina cinese starebbe rafforzando la sua componente da assalto anfibio pianificando la requisizione e l’impiego di traghetti civili dopo i test effettuati nel luglio 2020 con il ferry Bang Chui Dao (nella foto sotto) da 15.560 tonnellate impiegato in un’esercitazione per lo sbarco di mezzi corazzati anfibi ZTD-05 da 26 tonnellate, come ha rivelato un articolo pubblicato recentemente dalla Jamestown Foundation che cita fonti cinesi.

Non è insolito che le navi mercantili cinesi partecipino alle esercitazioni militarti poiché in caso di guerra la Marina mercantile verrebbe di fatto “militarizzata” ma nel caso dei grandi traghetti come il Bang Chui Dao, che può trasportare anche 1.200 passeggeri, si stima possa imbarcare un intero battaglione di fanteria meccanizzata anfibia.

Gli esperti hanno detto al notiziario dello US Naval Institute che l’aggiornamento della rampa posteriore per renderla idonea ai pesanti mezzi militari offre un indizio su come la Cina, che ha una massiccia milizia marittima a sua disposizione, potrebbe utilizzare i traghetti e i mercantili per incrementare le capacità di sbarco in vista di una possibile invasione di Taiwan.

“Le immagini dicono 1.000 parole”, ha detto Thomas Shugart, un capitano della Marina in pensione e membro del programma di difesa presso il Center for a New American Security. “E sembra che sappiamo che loro, in mari abbastanza calmi, hanno sviluppato e testato, sembra con successo, una rampa che ha dato loro la capacità di trasformare uno dei loro vettori civili roll-on, roll-off in una nave da trasporto per veicoli corazzati anfibi”.

Di fatto l’adozione di rampe per i traghetti idonee all’imbarco/sbarco di mezzi militari conferma come la Cina abbia stabilito standard tecnici per la costruzione navale, compresa la progettazione, che facilitano l’impiego di navi mercantili in operazioni militari.

Foto CCTV e COSCO