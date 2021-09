Al Seafuture accordo quadro tra AID e Intermarine

In occasione della VII edizione di Sea Future, il Direttore Generale di AID, Nicola Latptrre, e l’Amministratore Delegato di INTERMARINE Livio Corghi. hanno firmato l’accordo quadro di collaborazione tra l’Agenzia Industrie Difesa e INTERMARINE S.p.A.

L’Arsenale Militare di La Spezia ha fatto da cornice all’avvio dell’accordo quadro di collaborazione tra l’AID, che comprende tra i propri stabilimenti industriali l’Arsenale Militare di Messina, e Intermarine, società leader mondiale nel settore della cantieristica navale e già esperta fornitrice del Comparto Difesa.

L’accrescimento degli sbocchi produttivi e l’incremento della sinergia tra le due parti sono i principali obbiettivi prefissati, con particolare riguardo alle imbarcazioni veloci e aliscafi.

Con l’intento di aumentare il presidio nel mercato di riferimento, è stato inoltre previsto l’avvio di programmi di ricerca e sviluppo nel settore degli allestimenti navali.

Il Direttore Generale AID, Nicola Latorre, ha sottolineato: “Con questo accordo, che fa seguito a quello con IVECO e con FINCANTIERI proseguiamo nello sviluppo di partnership con aziende italiane leader nel settore di riferimento.

Il persistere di collaborazioni come quella con Intermarine permettono ad AID di incrementare il progetto di rinnovamento e consolidamento della produzione industriale permettendo al contempo ai privati di sfruttare le molteplici potenzialità offerte dal nostro apparato. Il fatto che questo accordo venga siglato in occasione del più importante evento fieristico europeo dedicato alla Blue Tecnology, rimarca la capacità e la volontà di questa Agenzia di avere una funzione duale, un partner privilegiato del sistema Paese e un connettore sinergico con i privati.”

L’Amministratore Delegato di Intermarine, Livio Corghi, ha dichiarato: “Sottoscrivendo questo accordo con l’AID siamo lieti di dare lustro ad un cantiere storico come quello di Messina che è sempre stato leader nel settore Fast Ferries, ma che negli ultimi anni si sta dedicando con successo anche al settore militare. È collaborando con un partner così consolidato come AID che intendiamo incrementare le sinergie del Settore Difesa e del Sistema Paese e puntiamo all’avvio di programmi di ricerca e sviluppo, perché crediamo fortemente che il futuro sia dato dalla continua innovazione dei prodotti, dei progetti e della qualità.”

Fonte: comunicato AID