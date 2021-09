Consegnato alla flotta presidenziale nigeriana il primo elicottero Leonardo AW189 VIP

La flotta aerea presidenziale nigeriana ha ricevuto nei giorni scorsi il primo di due nuovi elicotteri Leonardo AW189 in versione VIP.

Un’immagine del primo aereo in arrivo all’aeroporto di Abuja, in Nigeria, è emersa su Twitter il 10 settembre. Flightradar24, app svedese utilizzata per tracciare gli aerei, ha mostrato l’elicottero volare da Accra, in Ghana, a Cotonou, in Benin, il 9 settembre. Da Cotonou elicottero con l’immatricolazione 5N-FG2 è volato ad Abuja.

L’AW189 è dipinto con i colori della flotta aerea presidenziale dell’aeronautica nigeriana. Anche il secondo AW189, che dovrebbe essere consegnato a breve, è stato visto dipinto con questi colori durante i test di volo in Italia.

La Presidential Air Fleet ha base ad Abuja/Nnamdi Azikiwe (Nigeria) e opera con due elicotteri Leonardo AW139 affiancati da velivoli ad ala fissa: un Cessna 550, un Falcon 900, un Boeing 737-700, due jet Falcon 7X e un Gulfstream G550.

(con fonte Defenceweb)