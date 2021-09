Il Canada sceglie il radar Leonardo Osprey per il programma NASP

Il radar Osprey di Leonardo è stato scelto nell’ambito del “National Aerial Surveillance Program” (NASP), programma canadese guidato dall’agenzia governativa Transport Canada.

Gli equipaggi che conducono missioni di soccorso nel Paese beneficeranno delle elevate capacità del sensore per il rilevamento di fuoriuscite di petrolio e per il tracciamento delle navi. Osprey è il radar di sorveglianza a scansione elettronica (E-scan) di ultima generazione di Leonardo, che utilizza un raggio digitale per rilevare, tracciare e classificare quasi istantaneamente centinaia di presenze in mare, con una copertura di 360° intorno al velivolo. La società ST Airborne Systems integrerà il sistema su uno degli iconici aerei rossi Dash-8 della NASP, basata a Ottawa.

Le capacità multi-dominio dell’Osprey consentiranno di supportare pienamente le diverse missioni di protezione ambientale lungo la costa canadese. Uno degli obiettivi chiave del programma NASP della Transport Canada è prevenire l’inquinamento delle acque canadesi e proteggere la flora e la fauna marina in via di estinzione.

Il radar Osprey, grazie alla sua capacità di identificare fuoriuscite di petrolio e imbarcazioni inquinanti a lunghissima distanza, sia giorno che di notte, sarà un nuovo potente strumento per il compimento della missione. Transport Canada si occupa anche di ricerca e soccorso, una tipologia di operazioni per cui l’Osprey è particolarmente adatto. Il radar è dotato della capacità di rilevamento di piccoli bersagli brevettata da Leonardo, che gli consente di localizzare dispersi in mare a lungo raggio, anche in condizioni ambientali e marittime estremamente avverse.

Grazie alla sua multi-modalità, il sensore può essere impiegato anche per eventi di sicurezza nazionale, indagini di polizia, attività umanitarie ed emergenze civili. I radar E-scan di Leonardo sono stati già scelti da 30 Paesi, incluse le famiglie Osprey e Seaspray. L’Agenzia Marittima e della Guardia Costiera del Regno Unito sta aggiornando il radar Osprey in dotazione ai suoi velivoli e la Marina americana ha acquistato l’Osprey 30 per il programma di elicotteri a pilotaggio remoto Fire Scout.

Fonte: comunicato Leonardo