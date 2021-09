Leonardo fornirà supporto ai cannoni Oto 76/62 Super Rapido della Marina francese

Leonardo fornirà supporto logistico e servizi di manutenzione per i sistemi d’arma OTO 76/62 SR attualmente in dotazione alle navi classe Orizzonte, FREMM (Fregate Europee Multi Missione) e FDI (Fregates de Defense et d’Intervention) della Marine Nationale francese. Le attività saranno eseguite nell’arco di dieci anni e rientrano in un accordo quadro, estensione del precedente contratto di manutenzione relativo alla sola classe Orizzonte.

Nel dettaglio, sono incluse la gestione configurazione, la fornitura di parti di ricambio, ingegneria di campo e l’aggiornamento documentazione di 22 OTO 76/62 SR, il sistema d’arma navale di medio calibro di Leonardo oggi in servizio in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Leonardo fornirà, inoltre, un corso di formazione e addestramento per il personale della Marine Nationale francese.

Il supporto logistico potrà essere esteso in relazione alle esigenze del cliente e potrà comprendere anche l’aggiornamento dei sistemi, la fornitura di ulteriori attrezzature e diversi altri servizi di assistenza.

Nel contratto sono, inoltre, incluse le attività tecniche di revisione generale, collaudo e allineamento di 11 impianti che verranno affidate all’Arsenale della Marina Militare Italiana e al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (C.S.S.N.) di La Spezia, consolidando ulteriormente il rapporto tra Leonardo, la Marina Militare e la Marine Nationale francese in un’ottica di sempre maggior cooperazione europea.

Dopo il recente accordo con la Marina danese per il supporto dello stesso tipo di sistema d’arma, questo nuovo risultato rafforza la posizione di Leonardo come partner strategico internazionale nel settore di riferimento, capace di accompagnare il cliente in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Fonte: comunicato Leonardo