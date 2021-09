Leonardo presente il Team 149 UK al Salone DSEI di Londra

Leonardo ha annunciato il lancio del Team AW149 UK, la sua catena di fornitura onshore per l’elicottero AW149. Con oltre 70 aziende provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, la catena di fornitura AW149 di Leonardo rappresenta uno spaccato del meglio dell’ingegneria e della produzione britannica.

Al Salone DSEI 2021 in corso a Londra Leonardo ha messo in luce nove di queste aziende, che stanno tutte supportando l’AW149 come “la scelta del Regno Unito” per il requisito del New Medium Helicopter del Ministero della Difesa.

In rappresentanza di paesi e città di tutto il Regno Unito, da South Shields a Gosport, ogni azienda fornisce un componente vitale all’elicottero militare AW149, dalle luci ai sistemi avionici e altri componenti hardware e software.

Le società rivelate oggi come membri del Team AW149 UK sono Abaco Systems, Aerco, Chelton, Ford Aerospace, Forged Solutions, Incora, LFD, RDDS Avionics e Techtest Limited.

L’annuncio arriva mentre Leonardo propone l’elicottero medio multiruolo AW149 per il requisito del nuovo elicottero medio che vedrà le forze armate britanniche sostituire quattro tipi di elicotteri tra cui il Puma HC2 entro la metà del 2025.

L’AW149 è una piattaforma sicura, agile e robusta, che può essere riconfigurata per un’ampia gamma di missioni impegnative negli ambienti operativi più severi. Se il Regno Unito dovesse scegliere l’AW149, Leonardo si è impegnata a costruire la nuova flotta su una linea di produzione all’avanguardia a Yeovil, nel Somerset, con tra il 60-70% del contenuto della piattaforma e il supporto permanente svolto a terra nel Gran Bretagna presso Leonardo e tramite fornitori britannici.

Ciò rappresenterebbe un investimento nelle competenze, nella progettazione e nella produzione del Regno Unito, sostenendo migliaia di posti di lavoro già esistenti e creandone di nuovi in tutto il paese.

Leonardo stima anche un mercato di esportazione di oltre 500 velivoli. Scegliendo l’AW149, le forze armate britanniche diventerebbero un cliente di riferimento per il prodotto, rendendo l’AW149 una scelta desiderabile per gli alleati.

Ciò potrebbe aiutare a fornire miliardi di sterline di vendite all’esportazione per Leonardo con benefici effetti a catena per la sua catena di approvvigionamento e l’intera economia del Regno Unito. I membri del Team AW149 UK svolgono un ruolo fondamentale all’interno di una rete di oltre 70 aziende con sede nel Regno Unito che contribuiscono alla piattaforma AW149.

Fonte: comunicato Leonardo