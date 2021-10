Fincantieri consegna la prima corvetta per il Qatar

Alla presenza della senatrice Stefania Pucciarelli, Sottosegretario di Stato alla Difesa, si è tenuta ieri, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la consegna di “Al Zubarah”, prima unità della classe omonima di quattro corvette, commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale.

Alla cerimonia, svoltasi in formato ristretto e nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio, hanno partecipato il Three-star General Salem Hamad Al Nabit, Chief of Staff of Qatar Armed Forces, lo Staff Major General (Sea) Abdullah Hassan Al-Sulaiti, Commander of Qatar Emiri Naval Forces, l’Ammiraglio di Divisione Aurelio De Carolis, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e Giuseppe Giordo, Direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

Le unità, progettate in accordo al regolamento RINAMIL, saranno altamente flessibili con capacità di assolvere a molteplici compiti, che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare al ruolo di nave combattente.

Lunghe circa 107 metri, larghe 14,70 metri, saranno dotate di un sistema di propulsione combinato diesel e diesel (CODAD), potranno raggiungere una velocità massima di 28 nodi ospitando a bordo 112 persone.



Le corvette potranno inoltre impiegare mezzi veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat), imbarcandoli tramite una gru laterale e una rampa situata all’estrema poppa. Il ponte di volo e l’hangar saranno attrezzati per accogliere un elicottero NH90.

“L’odierna cerimonia, qui ai Cantieri Muggiano di La Spezia, per la consegna alla Marina del Qatar della Corvetta ‘Al Zubarah’ – capoclasse di quattro Unità del tipo e parte della corposa commessa assegnata a Fincantieri comprendente anche due Pattugliatori d’Altura e una Nave Anfibia – è il frutto di uno straordinario gioco di squadra di cui il Qatar e l’Italia devono andare giustamente orgogliosi” – ha detto il nel suo intervento il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.

“Un risultato importante, la prima delle sette consegne previste di qui al 2024, che si colloca nell’ambito di un progetto costruttivo di ampia portata, iniziato con la ratifica del 16 giugno 2016, a Roma, tra il Ministero della Difesa del Qatar e Fincantieri del contratto di fornitura per una Flotta di sette Unità navali di ultima generazione.”

La LPD qatarina verrà costruita a Palermo

Nell’ambito della stessa commessa alla Marina del Qatar in base al contratto firmato nel 2016, Fincantieri ha reso noto l’8 ottobre di aver assegnato al proprio cantiere di Palermo la costruzione della nave per operazioni anfibie (LPD – Landing Platform Dock.

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato in proposito che “il carico di lavoro che ci siamo assicurati ci consente di dare continuità occupazionale a tutti i nostri cantieri e alle nostre maestranze. Gli investimenti realizzati e quelli in corso ci permettono anche una maggiore efficienza degli stabilimenti, che possono realizzare varie tipologie di navi. Per Palermo, inoltre, la dotazione di moderni bacini consentirà di offrire, unitamente alle comprovate competenze professionali, una capacità produttiva unica per le riparazioni, trasformazioni e refitting di tutti i mezzi navali”.