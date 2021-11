Consegnato alla Marina brasiliana il primo elicottero H225M da combattimento navale

Airbus Helicopters ha consegnato il primo elicottero H225M in configurazione da combattimento navale alla Marina brasiliana. Stazionato presso la base navale di São Pedro d’Aldeia, l’elicottero aumenterà le capacità di missione della Marina brasiliana, tra cui la battaglia navale e la sorveglianza marittima. Sviluppato dal team di ingegneri di Helibras (la filiale brasiliana di Airbus Helicopters), questa versione navale dell’elicottero H225M è la configurazione più complessa che sia mai stata prodotta per questo elicottero multiruolo.

I sistemi embedded dell’elicottero includono l’EWS IDAS-3 (sistema di contromisure), i missili MBDA Exocet AM39 B2M2, il radar tattico APS143 e il sistema di missione navale N-TDMS (Naval Tactical Data Management System) sviluppato in collaborazione con Atech e Airbus Defense and Space, che è responsabile della realizzazione del comando e controllo di tutti i sistemi embedded, compreso il sistema missilistico.

“Progettato per soddisfare i requisiti più esigenti della Marina brasiliana, le avanzate capacità tattiche e di battaglia navale aprono nuove possibilità di missione per l’elicottero H225M” ha detto Alberto Robles, Head of Latin America di Airbus Helicopters.

L’ultima fase della campagna di tiro con i missili Exocet AM39 B2M2 si è svolta con successo lo scorso giugno, rappresentando un’importante pietra miliare nel programma, che ha aperto la strada alla qualificazione e alla consegna. L’H225M navale fa parte del contratto firmato dal governo brasiliano nel 2008 e che comprende 50 H225M che saranno gestiti dalle tre forze armate.

Finora, 39 H225M sono stati consegnati alle forze armate brasiliane, tutti assemblati localmente da Helibras.

Fonte: comunicato Airbus

Foto Eny Miranda