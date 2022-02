Nuova livrea per l’M-346 Fighter Attack

Lo spotter @AlessandroMaggia ha immortalato in questo splendido scatto il caccia leggero multiruolo di Leonardo con la sua nuovissima livrea.

“Le eccellenti caratteristiche di volo ed i livelli di energia del trainer” – ha commentato Giacomo Iannelli, test pilot dell’M-346FA – “restano praticamente immutati nella versione Fighter Attack”.

L’M-346FA, già ordinato da un cliente straniero non divulgato conserva tutte le avanzate caratteristiche dell’addestratore M-346 e, con l’integrazione di sensori ed equipaggiamenti e di ultima generazione, diventa un efficace velivolo operativo da attacco leggero. Il sensore principale è il radar a scansione meccanica multi-modo Grifo-M-346, sviluppato ed ottimizzato da Leonardo per l’M-346FA.

L’M-346FA è protetto da un completo sistema di difesa passiva (DASS – Defensive Aids Sub-System), mentre la sua suite di comunicazione di fascia alta, network-centrica, incorpora un sistema di comunicazione sicura e un datalink tattico (TDL) garantendone l’interoperabilità. Per operazioni congiunte in ambito NATO, la piattaforma può anche essere equipaggiata con un datalink alternativo, il LINK 16.

L’M-346FA può impiegare un’ampia gamma di carichi aria-aria e aria-superficie (anche a guida IR, radar e/o laser/GPS), e può montare pod cannone, pod da ricognizione, per designazione di bersagli e per guerra elettronica, tutti integrati con un sistema dotato di casco visore (HMD – Helmet Mounted Display) per entrambi i piloti.

Relativamente al sistema di addestramento, l’M-346FA beneficia dell’alto livello tecnologico della versione trainer con la possibilità di integrare il sistema “Live Virtual Constructive” (LVC). Questo consente di collegare il velivolo reale in volo con i simulatori a terra ed elementi virtuali “amici” e/o “nemici”, per mettere alla prova i futuri piloti con la complessità di ogni possibile scenario tattico.

Fonte: Leonardo