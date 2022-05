A Segredifesa il bilaterale con la Svezia, prossimo partner NATO

Un comunicato di Segredifesa ha reso noto che si è tenuta ieri la 15a bilaterale Italia-Svezia presso Palazzo Guidoni, sede del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.

“Il generale di divisione Rodolfo Sganga, Direttore del III Reparto di Segredifesa, ha incontrato il generale di brigata Rickard Akstedt, Consigliere Speciale del Ministro del Ministro della Difesa svedese.

Durante la riunione sono stati discussi vari temi nel settore della ricerca per le nuove opportunità e nel settore delle tecnologie già in uso presso le rispettive Forze Armate, al fine di valutare future opportunità di cooperazione anche in ambiti Government-to-Government (G2G)” – si legge nel comunicato.

“L’incontro ha portato alla condivisione di importanti informazioni tecniche sulle quali poter valutare future attività di cooperazione in aree di comune interesse”.

La nota aggiunge che il generale Akstedt ha sottolineato come il Ministero della Difesa svedese guardi all’Italia come un partner strategico nel settore dell’industria della Difesa, anche alla luce dell’attuale situazione internazionale e la richiesta di ingresso quale Paese della NATO “ e che “ il Generale Sganga ha confermato il massimo supporto e disponibilità per lo sviluppo dei temi trattati”.