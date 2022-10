La RAF riceve il primo UAS MQ-9B Protector

La Royal Air Force ha reso noto che il primo dei 16 velivoli a pilotaggio remoto MQ-9B Protector RG1 consegnato da General Atomics-Aeronautical Systems-Inc (GA-ASI) è stato preso in carico dal Ministero della Difesa britannico (MoD).

Il passaggio di consegne del mese scorso ha fatto seguito alla positiva conclusione della procedura di test di accettazione eseguita congiuntamente dal MoD e GA-ASI. La proprietà dell’aereo è ora trasferita al MoD del Regno Unito e l’aereo ora volerà con la matricola e i colori del Regno Unito.

La RAF ha aggiunto che il velivolo, sviluppo per le esigenze britanniche dell’MQ-9B Sky Guardian, rimane negli Stati Uniti per partecipare al programma di addestramento iniziale per la RAF, con la prima consegna di Protector al e31° Squadron presso la base della RAF di Waddington (Lincolnshire) prevista per il 2023.

I Protector sostituiranno i 10 MQ-9 Reaper veterani dei conflitti in Afghanistan e Iraq e saranno impiegati in operazioni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Targeting and Reconnaissance) ad ampio raggio dove la sua capacità di volare per oltre 40 ore consecutive offre alla RAF capacità ISTAR armate notevolmente migliorate.

Il velivolo senza pilota può venire impiegato anche per le esigenze di agenzie civili in missioni di ricerca e soccorso e di risposta ai disastri.

Foto RAF