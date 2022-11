Gaiani: “il missile in Polonia è un incidente ma c’è chi vuole trasformarlo in casus belli”

Il direttore di Analisi Difesa ospite questa mattina a Modem, programma radiofonico di attualità della Radiotelevisione della Svizzera Italiana

L’esplosione di un missile in Polonia al confine con l’Ucraina e l’allarmata reazione iniziale di Varsavia ci hanno ricordato che la possibilità di un’escalation regionale del conflitto in Ucraina non è necessariamente remota.

Prima Joe Biden, poi oggi la NATO hanno gettato acqua sul fuoco considerando probabile la tesi di un incidente: si sarebbe trattato di un missile dell’antiaerea ucraina.

Ma come si vive in Polonia la vicinanza con questa guerra? Quanto è concreto il pericolo di un’escalation regionale? Che cosa dire del massiccio bombardamento russo di ieri? Quali le prospettive per l’inverno in arrivo? E davvero Vladimir Putin esce, come si legge qua e là, più isolato dal G20 di Bali?

Sono alcune delle domande che affrontiamo con:

Fabio Turco , giornalista freelance basato in Polonia

, giornalista freelance basato in Polonia Alessandro Colombo , professore di relazioni, Università degli Studi di Milano

, professore di relazioni, Università degli Studi di Milano Gianandrea Gaiani , direttore della Rivista Analisi Difesa

, direttore della Rivista Analisi Difesa Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera a Kiev

