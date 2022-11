Boeing consegna il ventesimo Chinook CH-47F alla Reale Aeronautica Olandese

Boeing ha consegnato il 20° Chinook CH-47F alla Royal Netherlands Air Force (RNLAF), concludendo l’ultimo aggiornamento della flotta.

I Paesi Bassi sono uno degli otto paesi della NATO ad utilizzare il Chinook e hanno messo in campo questo elicottero ininterrottamente da quando hanno ricevuto i primi modelli CH-47D nel 1995. Nel 2016, l’RNLAF ha acquistato 14 nuovi Chinook CH-47F attraverso il sistema FMS (Foreign Military Sales) dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Nel 2017, la RNLAF ha firmato un accordo per aggiornare i restanti sei elicotteri Chinook modello D all’ultima configurazione modello F, garantendo la comunanza dei sistemi per l’intera flotta di 20 aerei.

Il Chinook CH-47F è un elicottero multi-missione avanzato contenente un sistema di gestione della cabina di pilotaggio digitale completamente integrato compatibile con Common Avionics Architecture System. Le sue capacità avanzate di movimentazione del carico completano ulteriormente le prestazioni della missione e le caratteristiche di manovrabilità del velivolo.

(cin fonte comunicato Boeing)