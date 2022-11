La russa KTRV sviluppa il missile Kh-MD-E per l’impiego su UAV

E’ stato testato dalla società russa Tactical Rocket Weapons Corporation (KTRV) il missile Kh-MD-E destinato principalmente all’utilizzo imbarcato su velivoli senza pilota (UAV) di grandi dimensioni.

Durante i test di fabbrica sono stati lanciati diversi missili guidati a corto raggio da un UAV non meglio specificato anche se nelle dichiarazioni rese dal costruttore si tratterebbe di un’arma utilizzabile (per peso e dimensioni) anche da aerei ed elicotteri pilotati.

Il Kh-MD-E è ancora in fase di sviluppo sperimentale ma secondo le dichiarazioni rese dall’amministratore delegato di KTRV Boris Obnosov «ci aspettiamo di completare questo processo in un futuro molto prossimo; durante la sua realizzazione, infatti, sono stati sviluppati diversi prototipi sperimentali e sono stati effettuati con successo lanci di prova da droni.»

Il Kh-MD-E è stato mostrato per la prima volta in occasione del Forum Army-2021 (Analisi Difesa ne aveva a tal proposito illustrato i primi dati tecnici sommari): in quel contesto un esemplare era esposto tra i sistemi d’arma a disposizione del futuro UCAV Kronshtadt Grom, l’altro nei pressi di un elicottero d’attacco Kamov Ka-52.

Il missile aria-terra a corto raggio Kh-MD-E è un’arma fire and forget di design modulare è progettato per attaccare un’ampia gamma di bersagli e al contempo è dotato di tre diverse varianti: a guida laser semiattiva (Kh-MD-E1), con seeker radar attivo (Kh-MD-E2) o con seeker radar passivo (Kh-MD-E3).

Il missile Kh-MD-E è lungo 2,4 metri, ha un diametro di 20 centimetri (40 con le alette) e un peso complessivo di 110 chuli: è dotato inoltre di una testata a frammentazione ad alto potenziale esplosivo (HE) del peso di 30 kg e può colpire bersagli a una distanza massima di 40 chilometri.

Foto KTRV