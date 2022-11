CY4GATE completa la fusione delle controllate Aurora e RCS

CY4Gate S.p.A. (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360° guidata dall’amministratore delegato Emanuele Galtieri (nella foto), ha reso noto che le società interamente controllate Aurora S.p.A.(“Aurora”) e RCS ETM Sicurezza S.p.A.(“RCS”) hanno stipulato l’atto relativo alla fusione per incorporazione di Aurora in RCS sulla base delle previsioni del progetto di fusione approvato in data 2 agosto 2022 dall’assemblea di RCS e dal consiglio di amministrazione di Aurora.

L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di riorganizzazione societaria e dell’avviato percorso di integrazione volto alla creazione di un gruppo leader nel settore della cyber intelligence e della cyber security e ha lo scopo di razionalizzare e semplificare la struttura del gruppo facente capo a Cy4Gate.