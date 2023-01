Il Canada annuncia l’acquisizione di 88 F-35A Lightning II

Il governo canadese ha annunciato l’acquisizione del velivolo di quinta generazione F-35 Lightning II di Lockheed Martin nell’ambito del Future Fighter Capability Project. La Royal Canadian Air Force riceverà 88 caccia stealth multiruolo F-35° abbinati a un programma di addestramento completo.

Lockheed Martin ha evidenziato in un comunicato che “l’F-35 rafforza la capacità operativa del Canada con i suoi alleati, in quanto elemento chiave dell’interoperabilità con il NORAD e la NATO. L’F-35 è un nodo critico dello spazio di missione per la Sicurezza nel XXI secolo e garantisce ai piloti un vantaggio rispetto a qualsiasi avversario, consentendo loro di portare a termine la missione e fare ritorno in sicurezza”.

Il Canada aveva avviato nel 2017 la procedura di gara “Future Fighter Capability Project” per acquisire il successore del velivolo da combattimento Boeing CF-18 Hornet. Una richiesta formale di proposte era stata rilasciata alle industrie nel luglio 2019 e chiusa nel luglio 2020 con la selezione avvenuta a marzo del 2022.

Il Canada aveva acquisito alcuni caccia F/A-18 australiani per integrare i suoi CF-18 la cui vita operativa verrà estesa fino al 2032: gli F-35 verranno dotati di equipaggiamenti artici come il paracadute-freno per operare su piste corte e ghiacciate.

I primi 4 F-35A canadesi verranno consegnati nel 2026, 6 nel 2027 ed altri 6 nel 2028: la piena capacità operativa è prevista della flotta di Lightning II canadesi è prevista tra il 2032 e il 2034 secondo quanto riferito dal Ministro della Difesa Anita Anand.

Il programma prevede un costo di 19 miliardi di dollari canadesi (14,2 miliardi di dollari USA), altri fondi sono previsti per le infrastrutture delle basi di Bagotville (Quebec) e Cold Lake (Alberta) che ospiteranno gli F-35A mentre per l’intero ciclo di vita del velivolo il costo totale fino al 2070 è stimato oggi in 70 miliardi di dollari canadesi.

Attualmente, l’F-35 opera da 27 basi in tutto il mondo e nove nazioni lo utilizzano per missioni operative sul territorio nazionale. Gli F-35 in servizio sono oltre 890, e oltre 1.870 piloti e 13.500 sono stati formati sul velivolo.

(con fonti Lockheed Martin e Ministero Difesa Canadese)