La Marina Militare Italiana firma il contratto per 36 Veicoli Blindati Anfibi (VBA) di IDV

La Direzione Armamenti Terrestri in data 22 dicembre ha stipulato un contratto con IDV per la fornitura di 36 Veicoli Blindati Anfibi (VBA) per la Marina Militare. Il contratto rientra nell’ambito di un programma di ampliamento e rinnovamento della flotta di veicoli della Difesa per incrementare la capacità operativa nazionale di proiezione dal mare da parte della Marina Militare Italiana.

Il VBA è un veicolo 8×8 capace di operare su tutti i tipi di terreno ed in grado di essere lanciato e recuperato da una nave anfibia in mare aperto, offrendo al tempo stesso un’eccellente mobilità ed un’elevata protezione balistica, anti-mina e anti-IED.

Il motore Cursor 16 di FPT da 700HP, abbinato al cambio automatico a 7 marce e alla driveline ad H derivata dalla Centauro e dal VBM Freccia consentono al VBA di raggiungere 105 km/h su strada, mentre le due eliche situate nella parte posteriore, azionate da motori idraulici, garantiscono la navigazione oltre “mare stato 3” ed una velocità di 6 nodi.

La piattaforma è dotata di torretta remotizzata HITROLE Light, di fornitura Leonardo, con arma calibro 12.7mm e di sistemi C4 di ultima generazione. Il veicolo anfibio destinato alla Marina Militare si basa sul SUPERAV 8×8, che è la piattaforma veicolare anfibia sulla quale è stato realizzato l’ACV, il veicolo anfibio per il Corpo dei Marines USA, in partnership con BAE Systems.

Iveco Defence Vehicles (IDV) è un’azienda di Iveco Group. IDV sviluppa e produce veicoli speciali per missioni di peacekeeping e protezione civile. La produzione è suddivisa in tre categorie: autocarri logistici e tattici, sviluppati specificatamente per operare in condizioni estreme, veicoli multiruolo e veicoli protetti, che vantano una tecnologia d’avanguardia nel campo della protezione e della sicurezza. L’intera gamma dei prodotti garantisce all’equipaggio i più alti livelli di protezione, nonché la massima mobilità su qualsiasi terreno.

Fonte: comunicato IDV