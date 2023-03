Officina Stellare siglati con Leonardo due contratti per 3,8 milioni

Officina Stellare S.p.A. – società vicentina quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa – ha siglato due contratti con Leonardo S.p.A. (“Leonardo”), azienda globale ad alta tecnologia tra le prime società al mondo nell’aerospazio, difesa e sicurezza, per la fornitura di un sistema ottico multispettrale compatto ad altissima risoluzione destinato alla missione PLATiNO3 e di un sistema ottico iperspettrale a media risoluzione destinato alla missione PLATiNO4 di ASI.

L’obiettivo delle missioni è fornire immagini ad alto dettaglio sia spaziale che spettrale della superficie della Terra mediante strumentazione innovativa e compatta in modo anche da sostenere, in chiave evolutiva, le future missioni ottiche dell’ASI e di fornire immagini per il monitoraggio dell’ambiente e del territorio.

I contratti, dalla durata di 14 mesi circa e un valore complessivo di circa € 3,8 milioni, prevedono lo studio di progettazione e la realizzazione dei telescopi spaziali utilizzati dai payload di responsabilità di Leonardo, per le missioni PLATiNO3 e PLATiNO4, promosse e finanziate dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Il settore dei satelliti per l’Osservazione della Terra (EO, Earth Observation) è ormai una realtà consolidata nello scenario spaziale: si tratta infatti di strumenti dotati di crescente affidabilità e di tecnologie all’avanguardia, tali da permetterne l’impiego in una vasta gamma di applicazioni e servizi. Le moderne piattaforme satellitari multi-missione offrono, da un lato, una possibilità rapida di imbarcare tecnologie per una loro dimostrazione in orbita sfruttando opportunità di lancio a basso costo; dall’altro concorrono ad abilitare nuovi concetti di missione, anche in collaborazione o a supporto di satelliti ‘tradizionali’ di maggiore dimensione.

Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia Spaziale Italiana, vista l’opportunità rappresentata dai piccoli satelliti nello sviluppo di diversi tipi di missioni, ha deciso di sostenere la Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia “PLATiNO” che ha la finalità di sviluppare la leadership dell’industria italiana nell’ambito delle piccole piattaforme modulari multi-missione. Obiettivo primario è la definizione e lo sviluppo delle tecnologie Nazionali abilitanti le future missioni dell’ASI attraverso l’identificazione di una piattaforma standard “multi-purpose”, in grado quindi di imbarcare tutta una gamma di sistemi scientifici e applicativi per missioni LEO. Ad oggi sono in corso le attività di sviluppo relative alle missioni PLT1 e PLT2 e sono stati avviati i contratti dei payload di PLT3 e PLT4.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere parte attiva nella realizzazione di questo progetto estremamente innovativo nel quale Leonardo e Officina Stellare ricopriranno un ruolo chiave” afferma Gino Bucciol, Vice presidente Sviluppo Business e Co-Fondatore di Officina Stellare. “Il progetto prevede la responsabilità di elementi core dei payload delle missioni PLATiNO3 e 4, basati su tecnologie abilitanti e allo stato dell’arte, ed in grado di raccogliere e soddisfare in pieno la sfida che PLATiNO rappresenta oggi per il sistema spaziale italiano. Un risultato importante nel percorso di crescita di Officina Stellare, che si riconferma leader in alcuni settori strategici per il Paese nell’ambito delle tecnologie spaziali”.

Officina Stellare S.p.A., è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- to-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare S.p.A.

La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista, l’espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della “Space Factory” italiana. www.officinastellare.com

Fonte: comunicato Officina Stellare