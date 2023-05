ELETTRONICA S.p.A. approva i risultati dell’esercizio 2022

I risultati di Elettronica SpA del 2022, il cui bilancio è stato approvato dall’assemblea degli azionisti, costituiscono il frutto delle intense attività di business development degli ultimi anni, soprattutto nei mercati extra EU e mostrano una crescita sostanziale dei principali indicatori economico-finanziari.

Il fatturato aziendale arriva a 288,1milioni di euro, con un incremento rispetto al 2021 quantificabile in 13 milioni. Una crescita che si lega in particolare alla fornitura di sistemi, apparati e spare parts (227,5 milioni), e allo sviluppo dei programmi e assistenza clienti (60 milioni).

In questa crescita il mercato più importante si conferma ancora l’Italia (40%), seguita da Medio Oriente (31%) ed Europa (28%). Di particolare valore la crescita del risultato netto che arriva a 34,1milioni (rispetto a 15,1milioni dell’anno precedente).

Significativa l’acquisizione di nuovi ordini, che è stata di 358,4 milioni (292,7 milioni nel 2021). Le acquisizioni hanno riguardato in particolare: programmi cooperativi Europei, Consortili e Sovranazionali (EFA, NH90, GCAP, NATO) ed EU (40%), programmi nazionali (15%) e programmi destinati all’Export extra UE (45%). In particolare, quest’ultimo mercato è quello con una maggiore crescita, relativa a un +32% rispetto al 2021.

Tra gli ordini acquisiti più rilevanti:

nell’ambito dei programmi cooperativi Europei, i programmi EFA sia di produzione che di logistica, la produzione NH90 MRFH, il primo ordine GCAP

nell’ambito del mercato italiano i maggiori ordini riguardano i due sistemi EWS per le Fregate Fremm e i programmi di Ricerca e Sviluppo per la Difesa europea

per il mercato Internazionale una particolare menzione va fatta per i contratti avionici Far East e South East e per il navale in Indonesia

A fine esercizio 2022, il portafoglio ordini ammonta a 935 milioni di euro ed è costituito per il 31% dal mercato nazionale, per il 20% dal mercato EU e programmi cooperativi e per il 49% dall’esportazione extra Europa.

Nel mercato core è significativo l’avvio del progetto trinazionale GCAP (Global Combat Air Programme) nel quale ELT è entrata in qualità di campione nazionale nell’EW nel dominio ISANKE & ICS (Integrated Sensing And Non Kinetic Effects & Integrated Communication System).

“Il 2022 conferma il trend di crescita dell’azienda – dichiara il Presidente e CEO Enzo Benigni (nella foto a sinistra) – rappresentato non solo dai principali indicatori economico-finanziari, ma anche dall’ingresso in nuovi mercati, come lo spazio e la biodifesa, e da acquisizioni strategiche da parte di Elettronica e delle sue partecipate.

In linea con il piano strategico aziendale, nel 2022 l’azienda ha consolidato il mercato core anche attraverso un processo significativo di internazionalizzazione e accrescimento dell’approccio multidominio.

La crescita industriale e di competenze ha avuto inoltre una rilevante accelerazione anche attraverso l’acquisizione del controllo di EltHub e le nuove acquisizioni di Cy4gate, sempre più indirizzata verso un mercato europeo

Consolidamento del mercato core e crescita in nuovi segmenti e nuove geografie

In ossequio al piano strategico industriale, nel 2022 le attività di Innovazione e Sviluppo si sono orientate non solo al mantenimento dell’eccellenza tecnologica e allo sviluppo di nuove soluzioni nel segmento di business core in tutti i domini operativi, ma anche allo sviluppo di nuove applicazioni in settori adiacenti, quali protezione di infrastrutture critiche, biodifesa e Spazio, attraverso un uso non convenzionale dello spettro elettromagnetico.

Nel 2022 sono stati investiti dall’Azienda 15 milioni di euro nella Ricerca e Sviluppo sulle tematiche Self-Protection da minacce radar e a guida EO (piattaforma avioniche, navali, terrestri), Counter-Drone, Space EW, Cyber EW, Business adiacenti.

In particolare:

Nel 2022 ELT ha presentato al mercato la tecnologia di biodifesa E4SHIELD per l’inattivazione in aria di virus respiratori per i quali è programmata, attraverso l’uso dello spettro elettromagnetico. E4SHIELD, progettato e sviluppato nei laboratori dell’azienda, è stato brevettato e verificato in laboratori di rilevanza internazionale che hanno dimostrato la sua efficacia in aerosol al 90% prima sul covid e le sue varianti, in seguito su virus influenzali: la tecnologia ha ottenuto le certificazioni CE e SAR.

ELT ha accresciuto le proprie competenze nel dominio Spazio grazie agli asset e alle competenze ottenute con l’acquisizione del 70% di EltHub, e alla partecipazione a programmi EDF e PNRM con altri importanti player europei. Tutto ciò ha permesso di realizzare e di mettere poi in orbita LEO, nell’aprile 2023, il primo payload di Electronic intelligence. Con questo lancio l’azienda mette le proprie competenze al servizio di un ulteriore dominio operativo, che si aggiunge ai quattro in cui è già presente con i propri sistemi di difesa. L’ingresso nel dominio Spazio consente di rafforzare il posizionamento competitivo di ELT.

Il 2022 è stato anche l’anno della crescita dimensionale e tecnologica di Cy4gate. L’aumento di capitale in marzo per 90 milioni per l’acquisizione del 100% del Gruppo Aurora e la recentissima acquisizione di una quota di controllo nella cyber-boutique tecnologica francese Diateam ha reso l’azienda una realtà internazionale in grado di competere sugli sfidanti mercati della cyber security e intelligence. ELT, azionista di riferimento con circa il 38% di shares, ha autorizzato un aumento di capitale che ha rappresentato un tassello determinante nella strategia di crescita di valore di Cy4gate, consolidando la presenza nel dominio cyber, sempre più rilevante per le positive ricadute anche sull’EMSO e quindi nel settore Defence.

Parallelamente, sono state condotte le attività sui programmi europei già acquisiti (tra cui, CARMENTA e REACT, nei quali la società occupa la posizione di leadership tecnica, JEY-CUAS, CROWN, EXCEED, GEODE) e nuovi selezionati per il finanziamento:

NAVGUARD – Advanced Galileo PRS resilience for EU Defence

EuroHAPS – High altitude platform system demonstrator

ENGRT – EU Next Generation Rotorcraft Technologies

ADEQUADE – Advanced, Disruptive and Emerging QUAntum technologies for DEfence

AGAMI_EURIGAMI – European Innovative GaN Advanced Microwave Integration

EICACS – European Initiative for Collaborative Air Combat Standardisation

La crescita aziendale si rispecchia anche nel presidio delle risorse umane. Nell’organizzazione sono state inserite 143 nuove risorse (età media di 34.6 anni) portatrici inoltre di nuove skills, in risposta alle esigenze delle aree tecniche di Enginering ma anche alle aree di Business e di Staff, da irrobustire e consolidare per dimensionamento e nuove competenze richieste.

La sfida dei prossimi anni, guidata dal piano strategico Tenet 2030, si concentrerà sempre più sulla capacità di sviluppare prodotti e sistemi innovativi, multidominio, in tempi assai più ridotti rispetto al passato. Centrale sarà il ricorso a tecnologie emergenti quali AI e ML e metodologie innovative come Digital Twin e SWAP (Size, Weight And Power), in una logica di competizione globale ma anche di engagement sempre più consistente verso gli impegni ESG.

