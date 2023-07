A Rheinmetall contratti dalla Bundeswehr per munizioni da 155 e 120mm

La necessità di ricostituire le scorte di munizioni causata dalla guerra in Ucraina si è tradotta in luglio in importanti contratti per munizioni di artiglieria e carri armati (155 e 120mm) per Rheinmetall.

La Bundeswehr ha emesso il 18 luglio n grosso ordine di munizioni per artiglieria del valore di circa 1,3 miliardi di euro. Due contratti in tal senso sono stati firmati presso l’Ufficio federale per le attrezzature della Bundeswehr, la tecnologia dell’informazione e il supporto in servizio (BAAINBw) a Coblenza.

Rheinmetall si è aggiudicata un nuovo contratto quadro per la fornitura di munizioni per artiglieria da 155 mm, mentre un contratto quadro esistente è stato ampliato. In tutto, la fornitura comprende diverse centinaia di migliaia di proiettili di vario tipo, comprese spolette e cariche propulsive. Il nuovo contratto quadro, che durerà fino al 2029, rappresenta un potenziale volume di ordini di circa 1,2 miliardi di euro.

Inoltre, la Bundeswehr ha ampliato un accordo quadro esistente per le munizioni ad alto esplosivo DM121 per un volume d’ordine di circa 137 milioni di euro che innalza il valore del contratto quadro da 109 milioni a 246 milioni di euro.

Il 13 luglio la Bundeswehr tedesca ha esteso a 4 miliardi di euro un accordo quadro esistente con Rheinmetall per la fornitura di munizioni da 120mm per carri armati nell’ambito dell’impegno dell’esercito tedesco a ricostruire le sue capacità e ad aumentare le sue scorte di munizioni. La Bundeswehr riceverà diverse centinaia di migliaia di proiettili da 120 mm incluse quelli da esercitazione per un valore di circa 309 milioni di euro.

L’accordo quadro comprende anche una quantità significativa di munizioni per carri armati destinate ai carri occidentali (Leopard 2 e Challenger 2) ceduti alle forze armate ucraine.