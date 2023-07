Boeing rafforza le capacità di difesa del tanker KC-46A

Al Salone parigino di Le Bourget, Boeing e Aurora Flight Sciences hanno an nunciato un ulteriore sviluppo di sistemi di difesa avanzati e di contromisure da applicare alle piattaforme di rifornimento e mobilità di prossima generazione, tra cui il tanker KC-46A Pegasus.

Aurora Flight Sciences, una controllata di Boeing, sta guidando la ricerca e progettazione di componenti compositi per migliorare la sopravvivenza operativa delle missioni di rifornimento e mobilità aerea. Il lavoro si concentrerà anche sulla produzione presso lo stabilimento di Aurora a Columbus, nel Mississippi.

Aurora Flight Sciences sviluppa e applica soluzioni innovative per il progresso della tecnologia nel settore aereo. Il suo stabilimento nel Mississippi è specializzato nella produzione di componenti e sottogruppi in composito per l’industria aerospaziale, come la scocca in composito per l’MQ-25 Stingray della Boeing, il primo rifornitore aereo autonomo al mondo, che fornisce un rafforzamento leggero e vantaggi anticorrosivi fondamentali per il velivolo che opera sulle portaerei.

Il KC-46A è dotato di sistemi difensivi e di integrazione dei dati per un supporto di rifornimento aereo multimissione più vicino allo spazio di combattimento rispetto ai tanker esistenti. Con più dati per l’equipaggio e per la flotta, compresi i recenti aggiornamenti del Block 1 per migliorare ulteriormente la connettività, il Pegasus è in grado di vedere e trasmettere informazioni sulle minacce ai combattenti delle forze congiunte per una maggiore sopravvivenza della flotta e il successo della missione.

(con fonte comunicato Boeing)