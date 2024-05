Rheinmetall cresce ancora in vendite e fatturato nel primo trimestre del 2024

Rheinmetall AG ha chiuso il primo trimestre dell’anno fiscale 2024 con una continua crescita delle vendite e un fatturato significativamente più elevato. L’andamento positivo degli affari è ancora in gran parte dovuto alle commesse delle forze armate tedesche e dei paesi partner, nonché alle attività a sostegno dell’Ucraina. Grazie alla situazione di mercato costantemente dinamica e alla domanda costantemente elevata nel settore militare, il gruppo ha ottenuto una crescita delle vendite a due cifre. La forte posizione di Rheinmetall nel settore delle munizioni si riflette soprattutto in un forte aumento degli utili.

Alla luce dell’attuale situazione del mercato e della situazione degli ordini costantemente positiva, il management conferma le sue attuali previsioni per la crescita delle vendite e del margine operativo del Gruppo.

Le vendite consolidate sono aumentate di 218 milioni di euro, ovvero del 16%, raggiungendo 1.581 milioni di euro nel primo trimestre del 2024 (anno precedente: 1.363 milioni di euro). Al netto degli effetti valutari, le vendite sono state superiori di oltre il 17% rispetto all’anno precedente. Il 77% delle vendite sono state realizzate all’estero.

L’utile operativo ammonta a 134 milioni di euro al 31 marzo 2024, in aumento di circa 50 milioni di euro, pari al 60%, rispetto al dato dell’anno precedente pari a 83 milioni di euro. Il miglioramento del risultato operativo è dovuto soprattutto al forte contributo della Rheinmetall Expal Munitions, acquisita l’anno precedente. Nel primo trimestre del 2024 il margine operativo del Gruppo è migliorato significativamente di 2,3 punti percentuali attestandosi all’8,5% (anno precedente: 6,1%).

L’utile per azione da operazioni continuative è leggermente diminuito da 1,21 euro nello stesso periodo dell’anno precedente a 1,13 euro nei primi tre mesi dell’anno fiscale 2024 poiché gli utili al netto delle imposte attribuibili agli azionisti di Rheinmetall AG sono stati inferiori rispetto all’anno precedente.

Il free cash flow operativo è diminuito di 82 milioni di euro attestandosi a -187 milioni di euro nel primo trimestre del 2024, dopo -105 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente. Il deterioramento del free cash flow operativo è legato in particolare all’aumento delle scorte e degli investimenti in contanti.

Il valore di Rheinmetall Nomination è aumentato di circa il 27% su base annua raggiungendo 3.933 milioni di euro nel primo trimestre del 2024 (anno precedente: 3.104 milioni di euro). L’aumento è dovuto soprattutto agli ordini provenienti dalla Germania, dal Vicino Oriente e dall’Australia. Inoltre, alla crescita hanno contribuito soprattutto le munizioni spagnole Rheinmetall Expal. Rheinmetall Nomination comprende i classici ordini in entrata nonché il volume derivante da futuri call-off nell’ambito di nuovi accordi quadro stipulati con clienti militari e nuovi contratti con clienti civili (nomination).

Il portafoglio ordini di Rheinmetall è aumentato significativamente di circa il 43% su base annua, passando da 28,2 miliardi di euro a 40,2 miliardi di euro (31 marzo). Oltre agli ordini in corso, il portafoglio ordini di Rheinmetall comprende anche i call-off attesi dagli accordi quadro in essere con clienti militari e il potenziale derivante da contratti con clienti civili.

Le vendite di Vehicle Systems, che opera principalmente nel settore dei veicoli militari gommati e cingolati, sono aumentate di 31 milioni di euro, pari a circa il 7%, rispetto all’anno precedente, attestandosi a 493 milioni di euro nei primi tre mesi del 2024. L’aumento delle vendite si riferisce a progetti per in particolare la consegna di veicoli tattici.

Rheinmetall Nomination – il totale degli ordini acquisiti e il volume dei nuovi accordi quadro con clienti militari – è aumentato di 301 milioni di euro rispetto all’anno precedente raggiungendo i 929 milioni di euro. L’ordine più grande è il contratto di servizi già emesso per il vettore di armi pesanti Boxer, che ha un valore netto di oltre 620 milioni di euro. Nel frattempo, lo stesso periodo dell’anno precedente è stato caratterizzato da numerosi ordini importanti, in particolare l’aggiornamento del Leopard 2 per la Norvegia, l’aggiornamento del veicolo da combattimento della fanteria Puma per le forze armate tedesche e la nomina del telaio per camion militari in Austria.

Il portafoglio ordini di Rheinmetall – il totale degli ordini inevasi e dei call-off attesi dagli accordi quadro in essere con clienti militari – è aumentato di 4.208 milioni di euro o di circa il 33% su base annua, attestandosi a 16.866 miliardi di euro al 31 marzo 2024. Gli utili operativi sono diminuiti da 43 milioni di euro a 38 milioni di euro nel primo trimestre del 2024. Questo sviluppo è dovuto essenzialmente al calo degli ordini ad alto margine. Il margine operativo è sceso del 7,7% (9,2%) rispetto all’anno precedente.

Nel primo trimestre del 2024, Armi e munizioni hanno generato un fatturato di 362 milioni di euro, superando di 149 milioni di euro, pari al 70%, il dato dell’anno precedente. L’aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è dovuto soprattutto alle maggiori richieste di munizioni da parte dei clienti. I progetti chiave includevano ordini di artiglieria per Germania e Ucraina. La crescita delle vendite comprende 101 milioni di euro di Rheinmetall Expal Munitions, che è stata acquisita il 31 luglio 2023 e ha quindi dato un contributo cruciale alla crescita delle vendite. Di queste, le vendite infragruppo sono state pari a 29 milioni di euro.

Rheinmetall Nomination ammonta a 836 milioni di euro nei primi tre mesi del 2024, in significativo aumento rispetto al dato dell’anno precedente (595 milioni di euro). Ci sono stati nuovi ordini significativi alla Rheinmetall Expal Munitions. Ulteriore crescita è stata generata nei paesi del Vicino Oriente e in Australia in particolare con i prodotti a fuoco indiretto.

Il portafoglio ordini di Rheinmetall è più che raddoppiato, aumentando di 6.394 milioni di euro, ovvero di circa il 123%, a 11,6 miliardi di euro al 31 marzo 2024 (anno precedente: 5,2 miliardi di euro). Il principale fattore determinante è stata la firma di due accordi quadro pluriennali sulle munizioni nella seconda metà del 2023 per il cliente tedesco e le forze armate ucraine.

Gli utili operativi sono più che raddoppiati nei primi tre mesi del 2024, aumentando di 30 milioni di euro o del 129% a 53 milioni di euro (anno precedente: 23 milioni di euro). Nonostante i maggiori costi per il personale e non legati al personale, il margine operativo è migliorato notevolmente da circa l’11% a circa il 15%. Ciò include un contributo agli utili di 37 milioni di euro da parte di Rheinmetall Expal Munitions.

Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG, ha commentato: “Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi annuali per una crescita sostenibile e redditizia. Il Rheinmetall è necessario a un gran numero di nazioni, ora e in futuro, per soddisfare il forte aumento della domanda di attrezzature militari. Gli accordi quadro di grandi volumi ci garantiscono un buon portafoglio ordini e garantiscono l’utilizzo delle capacità per un periodo prolungato. Anche guardando al futuro prevediamo ordini per ulteriori progetti chiave da parte dell’esercito tedesco e dei suoi partner della NATO. Abbiamo visto presto i segni dei tempi e abbiamo tracciato la strada giusta. L’integrazione del produttore spagnolo di munizioni Expal Systems procede senza intoppi e ci consente di migliorare significativamente la nostra capacità”.

Continueremo ad espandere la nostra posizione di produttore leader di munizioni in Europa con nuovi impianti di produzione in diversi paesi. Stiamo così dando un contributo sostanziale alla salvaguardia della capacità di difesa dell’Ucraina e garantendo il rifornimento urgentemente necessario per i partner della NATO. Siamo un attore importante anche nel settore civile e anticipiamo un enorme potenziale per gli sviluppi innovativi del Gruppo. In qualità di leader tecnologico, è anche di fondamentale importanza per noi contribuire alla rivoluzione della mobilità e compiere progressi cruciali nell’uso dell’energia dell’idrogeno con le nostre soluzioni ambiziose”, ha aggiunto Papperger.

A questo link il rapporto completo