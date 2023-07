Nuovo propulsore per l’elicottero da trasporto pesante Mil Mi-26

Nuovi motori per gli elicotteri da trasporto pesante russi Mil Mi 26. Rostec ha annunciato che gli elicotteri pesanti Mil Mi-26 Halo saranno equipaggiati con un motore PD-8V più potente, attualmente in fase di sviluppo da parte degli specialisti della UEC.

Sarà costruito sulla base del propulsore PD-8 destinato al jet di linea SSJ (Sukhoi Superjet 100 “russificato” con l’adozione di equipaggiamenti tutti di produzione nazionale) e per il velivolo anfibio Beriev Be-200.

La futura nuova motorizzazione della linea di elicotteri Mi-26 impiegati sia in ambito militare che civile era stata preannunciata in più occasioni: inizialmente si era detto che gli elicotteri avrebbero ricevuto il motore PD-12V ma nel 2022 si è optato per il PD-8V che sarà adattato dal PD-8 dalla UEC.

Secondo il costruttore con il nuovo propulsore a controllo completamente digitale il Mi-26 guadagnerà circa il 15% in più di capacità con una migliore efficienza nel consumo di carburante.

Foto Rostec