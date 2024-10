L’India acquisterà 240 motori AL-31FP per i Sukhoi Su-30MKI

Il Comitato per la Sicurezza del Gabinetto dei Ministri indiano ha approvato l’acquisto di 240 motori aeronautici russi AL-31FP per gli aerei da caccia Sukhoi Su-30MKI dell’Aeronautica Militare indiana (Indian Air Force).

«Il Su-30MKI è uno degli aerei più potenti e strategicamente importanti dell’Aeronautica indiana. La fornitura di questi motori da parte di HAL soddisferà l’esigenza dell’IAF di mantenere la sua flotta di aerei per continuare il suo regolare funzionamento e rafforzare la capacità di difesa del Paese» – ha reso noto il Ministero della Difesa in una dichiarazione ufficiale a margine della comunicazione.

I motori saranno acquistati presso la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) per un costo totale di oltre 260 miliardi di rupie (circa 3,1 miliardi di dollari). Le consegne dovrebbero iniziare dall’anno prossimo e secondo i termini del contratto saranno completate entro otto anni.

Gli AL-31FP saranno così realizzati presso lo stabilimento HAL di Koraput e saranno caratterizzati per il 54% da componenti realizzati in India mentre la rimanente quota sarà fornita dalla Russia. Ricordiamo che nel 2021 la russa United Engine Corporation (UEC) ha firmato un accordo in India sul trasferimento delle licenze per la produzione dei motori AL-31FP alla società di produzione aeronautica Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

L’India sta insomma compiendo passi sempre più attivi verso l’indipendenza nella produzione di motori aeronautici.

Nel marzo di quest’anno, come riportato da Analisi Difesa, sempre HAL avrebbe prodotto i motori RD-33 per gli aerei da caccia MiG-29 e in giugno la società indiana ha firmato anche un memorandum d’intesa con General Electric Aerospace sulla possibile produzione locale dei turbofan F414 che equipaggiano i velivoli da combattimento monomotore HAL Tejas.

Foto HAL e IAF