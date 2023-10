Al via la produzione della seconda tranche di autocarri Iveco DV per la Romania

IDV, società del Gruppo Iveco, annuncia la firma della seconda tranche di 1.107 camion militari con il Ministero della Difesa Nazionale rumeno nell’ambito dell’accordo quadro del 2019 per la consegna di oltre 2.900 camion ad alta mobilità. Questo importante ordine segue la consegna del primo lotto di 942 camion iniziata nel 2020 durante la pandemia, che ha colpito gravemente sia la Romania che l’Italia e l’intera catena di fornitura.

L’ordine per il secondo lotto riafferma ancora una volta l’impegno delle Forze Armate rumene nel programma a lungo termine lanciato nel 2019 attraverso il quale IDV ha stabilito una solida capacità industriale in Romania come fornitore affidabile di veicoli tattici e logistici, e rafforza ulteriormente la rapporto tra il Ministero della Difesa Nazionale romeno e l’IDV.

Il contratto quadro comprende quattro tipologie di piattaforme logistiche militari basate sulla gamma di camion ad alta mobilità di IDV: 4×4, 6×6, 8×8 e 8×8 Prime Mover, che possono essere ulteriormente suddivise in 16 diverse varianti, di cui circa un terzo dotate di cabina blindata.

Grazie al sistema di gonfiaggio centrale dei pneumatici (CTIS), alle luci oscuranti, ai verricelli con recupero automatico e agli assi tattici, gli High Mobility Trucks nelle loro varie configurazioni offrono mobilità eccezionale, eccezionale capacità di guado e sicura trasportabilità aerea C-130, rendendo pronti a fornire un supporto tattico affidabile in qualsiasi scenario militare.

Fonte: comunicato Iveco DV

