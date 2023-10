Comandante greco per la task force dell’operazione europea Irini

Il 2 ottobre il Commodoro Kostantinos Bakalakos della Marina Ellenica ha rilevato il comando della forza in mare dal contrammiraglio Valentino Rinaldi della Marina Militare Italiana). Il comandante della Forza ha a sua disposizione unità aeree e navali che operano al largo delle coste libiche, nonché basi operative e strutture di supporto logistico a terra ed opererà dalla nave ammiraglia, la fregata greca HS Aegean (F46) che ha sostituito la LPD italiana San Giusto (L 9894).

Italia e Grecia si alternano ogni sei mesi alla testa della forza navale mentre l’operazione Irini resta sotto costante comando italiano, attualmente il contrammiraglio Stefano Turchetto.

L’Operazione Irini, varata il 31 marzo 2020, costituisce il contributo dell’UE agli sforzi della comunità internazionale per la sicurezza e la pace in Libia. L’operazione ha compiti quali la raccolta di informazioni per il Consiglio di Sicurezza dell’ONU per prevenire le esportazioni illegali di petrolio dalla Libia e il traffico di esseri umani nella regione.

Ad oggi Irini ha prodotto 42 rapporti per il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e conta sul sostegno attivo di 23 Stati membri europei che forniscono navi, aerei e personale. Attualmente a Irini sono assegnate 2 unità navali, 6 aerei e oltre 600 militari, con ulteriori navi e aerei che partecipano in modo non continuativo.

L’Operazione Irini ha finora indagato su 12.000 navi mercantili, condotto oltre 550 visite amichevoli a bordo ed eseguito 26 ispezioni.