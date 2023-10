REPMUS 2023, Leonardo integra nel CMS navale i sistemi unmanned

Leonardo ha partecipato per il secondo anno consecutivo all’esercitazione NATO REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping augmented by Maritime Unmanned Systems) con un CMS (Combat Management System) allo stato dell’arte, già integrato nelle unità navali di ultima generazione della Marina Militare italiana, opportunamente adattato per la sperimentazione. Obiettivo dell’esercitazione – organizzata e ospitata dalla Marina portoghese e dalla NATO e che ha coinvolto industrie, università, Forze Armate e centri di ricerca – è stato quello di testare differenti tipi di sistemi unmanned stand alone e la loro integrazione con la catena di comando e controllo.

La Marina Militare Italiana ha preso parte alla REPMUS con un’Unità Classe FREMM, Nave Carabiniere, a bordo della quale il CMS di Leonardo – in configurazione REPMUS non classificata – ha svolto il ruolo di system integrator degli assetti unmanned (UAV, USV, UUV) nazionali e internazionali per gli scenari MCM (Mine Counter-Measures) e ASW (Anti Submarine Warfare) previsti. Un secondo CMS, nella medesima configurazione, installato presso il centro di Programmazione della Marina Militare Italiana – MARICENPROG – a Taranto, ha partecipato attivamente all’esercitazione nell’ambito della quale Leonardo e la Forza Armata hanno testato un’architettura per lo scambio bi-direzionale tra reti informatiche diverse, mediante l’impiego di un Information Exchange Gateway (IEG).

In particolare, Leonardo ha realizzato un Comando e Controllo per l’esercitazione REPMUS, in grado di ricevere, sia da bordo nave che presso MARICENPROG, le informazioni da tutti gli assetti unmanned coinvolti, consentendo la visualizzazione e la compilazione di una situational awareness chiara e completa; il CMS ha inoltre inviato task alle ground control station dei sistemi italiani, NATO CMRE e dei Paesi NATO, integrato i video condivisi dalle nazioni partecipanti e infine ha realizzato una data fusion tra le informazioni provenienti dai sistemi unmanned e da bordo nave,attraverso l’impiego di un ambiente di simulazione dedicato.

Il CMS REPMUS deriva dal più moderno sistema di Comando e Controllo realizzato dall’azienda, sviluppato su commessa della Marina Militare. Il sistemaè infatti il frutto della sinergia tra Leonardo e la Forza Armata, sia nel campo dello sviluppo del requisito che nelle fasi di test e avvio all’impiego operativo. Il CMS, grazie ai continui investimenti dei quali beneficia, è in grado di fornire una completa picture tattica e una chiara situation awareness dello scenario aero-navale, rendendo così possibile una rapida pianificazione ed esecuzione delle missioni assegnate alle Unità navali. Il nuovo traguardo raggiunto insieme da Leonardo e Marina Militare, rappresentato dall’integrazione degli assetti unmanned nel CMS, estende ulteriormente le capacità del sistema, specie nel decision making in contesti operativi, sopra e sotto la superficie.

Fonte: comunicato Leonardo