La Finlandia è il primo acquirente estero della “Fionda di David”

La Finlandia ha firmato il 12 novembre un accordo per l’acquisto del sistema israeliano antimissile David’s Sling (Fionda di Davide) prodotto da Rafael, per un contratto dal valore stimato di 317 milioni di euro.

Alla firma, tenutasi presso la sede del ministero della Difesa israeliano, hanno partecipato l’ambasciatrice di Finlandia in Israele, Nina Nordstrom, l’addetto alla Difesa finlandese in Israele, il colonnello Oula Asteljoki, il presidente e amministratore delegato di Rafael Advanced Defense Systems, il generale Yoav Har-Even, capo della Direzione di ricerca e sviluppo della Difesa del ministero israeliano, il generale Daniel Gold, Capo dell’Organizzazione di difesa missilistica israeliana, Moshe Patel, e altri alti funzionari.

“Il direttore generale del ministero della Difesa Eyal Zamir ha firmato un accordo per la vendita del sistema David’s Sling alla Finlandia. Il valore dell’accordo è stimato in 317 milioni di euro”, si legge nella nota del ministero. In seguito all’accordo verranno discussi i dettagli tecnici e finanziari in vista della firma del contratto.

Operativo in Israele dal 2017, è la parte mediana del sistema di difesa a tre strati che comprende anche l’Iron Dome contro razzi e proiettili d’artiglieria a corto raggio e il sistema Arrow per i missili balistici a lungo raggio.

“Il David’s Sling è uno dei sistemi più avanzati al mondo per intercettare missili balistici, missili da crociera, aerei e droni” – ha affermato il ministero della Difesa in una nota – “e ha dimostrato capacità ad altissime prestazioni in guerra, in una varietà di scenari impegnativi”: il sistema ha un raggio d’azione compreso tra i 40 e i 300 chilometri impiegando missili intercettori Stunner e i nuovi SkyCeptor.

David’s Sling è operativo in Israele dal 2017 (ma ha effettuato la sua prima intercettazione in contesto reale solo nel maggio di quest’anno, quando ha abbattuto due razzi lanciati su Tel Aviv e Gerusalemme dalla Striscia di Gaza) e costituisce il livello intermedio delle capacità di difesa missilistica multistrato di Israele, che includono anche l’Iron Dome a corto raggio e i sistemi Arrow destinati a ingaggiare missili balistici a lungo raggio.

Nell’attuale conflitto contro Hamas il David’s Sling è stato utilizzato finora una sola volta abbattendo un missile a lungo raggio lanciato da Gaza nel nord di Israele. Secondo l’IDF i sistemi di difesa David’s Sling, Iron Dome, Patriot e Arrow hanno intercettato circa 2.000 razzi e missili in arrivo tra il 7 ottobre e il 9 novembre.

L’accordo con la Finlandia costituisce la prima vendita all’estero del sistema di difesa aerea israeliano, richiesto più volte anche dall’Ucraina per contrastare i missili russi.

Foto: Rafael e ministero della Difesa israeliano