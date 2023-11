La ricerca di una stabilità regionale In Medio Oriente e Nord Africa

Articolo pubblicato da Mandati Internazionali

Le recenti ostilità su larga scala iniziate dopo l’attacco di Hamas del 7 Ottobre richiedono una riflessione su perché manchi una struttura di sicurezza regionale nella regione del Medio Oriente e Nord Africa. Questo articolo proverà ad analizzare -in una dimensione contenuta ma esaustiva- i tentativi di integrazione ed i relativi successi oltre che i molti fallimenti, per giungere a fornire un monito sul persistente disallineamento tra le azioni della classe politica regionale e le aspirazioni ed i sentimenti della popolazione.

Sono passati più di quarant’anni da quando è stato pubblicato “Orientalism” di Edward Said, ma una comprensione condivisa del ruolo che le idee giocano nella politica mediorientale è spesso male indirizzata. C’è un fascino incrollabile per gli studiosi, specialmente quelli che si occupano di relazioni internazionali, a vedere il Medio Oriente come eccezionale, spesso influenzato dalla loro radicata sensibilità westfaliana.

unicità percepita è spesso attribuita a molti fattori, come una storia di colonizzazione, l’ingerenza marcata da parte di potenze straniere, una significativa attenzione alla produzione di petrolio, uno sviluppo statale limitato, un’insolita propensione al conflitto e, in particolare, un background linguistico, religioso e culturale comune. Tuttavia, questo approccio cosi focalizzato sulla formazione delle identità collettive si presta solo parzialmente a spiegare gli sviluppi attuali.

Luci e ombre delle iniziative regionali

Durante il conflitto in corso in Medio Oriente, gli sforzi per stabilire accordi di sicurezza collettiva sono stati storicamente difficili da realizzare. La mancanza di fiducia tra gli Stati regionali, le diverse opinioni sulle minacce e gli interessi nazionali contrastanti hanno tutti giocato un ruolo nei tentativi infruttuosi di stabilire un quadro di sicurezza completo per la regione. La Russia, l’Iran e gli Stati Uniti hanno proposto di promuovere la cooperazione nel Golfo. Tuttavia, queste iniziative hanno faticato a ottenere un sostegno significativo da parte delle nazioni del Golfo Persico o della comunità internazionale.

La necessità di sicurezza economica e resilienza guida anche la diplomazia minilaterale nella regione. Nell’ultimo decennio, dodici dei sedici accordi firmati in Medio Oriente si sono concentrati su questioni finanziarie. L’iniziativa del Nuovo Levante, istituita da Egitto, Giordania e Iraq nel marzo 2019, mirava a promuovere l’integrazione economica, ma ha dovuto affrontare delle sfide. Mentre i paesi hanno fatto passi da gigante nel collegare le loro reti elettriche, altri progetti, come l’oleodotto Bassora-Aqaba, sono stati ostacolati da ostacoli politici e finanziari, preoccupazioni per la sicurezza e interferenze da parte di attori esterni. Questi problemi, insieme ai vincoli di bilancio e alle inefficienze burocratiche, hanno rallentato i progressi nell’attuazione dell’iniziativa.

Gli accordi minilaterali hanno faticato anche nei casi in cui la sicurezza, la capacità fiscale e l’efficienza del governo sono ostacoli minori al commercio e agli investimenti. Nel 2021, India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti hanno istituito I2U2 per promuovere investimenti sostenibili di alta qualità tra i paesi partner. Nonostante gli annunci ambiziosi, come il lancio di una nuova joint venture nel settore spaziale e la creazione del corridoio alimentare India-Medio Oriente che ha comportato 2 miliardi di dollari di investimenti emiratini nei parchi alimentari in India, i risultati tangibili non si sono concretizzati. Il ritardo negli investimenti degli Emirati Arabi Uniti nel settore agricolo indiano è in parte attribuito alle preoccupazioni degli Emirati Arabi Uniti per il crescente protezionismo alimentare dell’India, poiché l’Essential Commodities Act concede alle autorità indiane una maggiore flessibilità nell’imporre divieti di esportazione di prodotti agricoli, ponendo così un rischio maggiore per gli investimenti nei parchi alimentari.

Regionalismo in M.O: e Nord Africa

Nonostante la ricchezza di referenti culturali, sociali e religiosi condivisi a livello regionale e la pletora di organizzazioni regionali e di dibattiti che circondano il loro status e la loro evoluzione, la regione è stata dipinta come una “regione senza regionalismo” e l’interazione tra queste due dimensioni rimane “ambigua nella migliore delle ipotesi”. Vale a dire, mentre ci si aspetterebbe che la regionalizzazione sia positivamente correlata con i processi di regionalismo, nella regione MENA sembra essersi verificato il contrario. Morten Valbjørn sostiene che l’elevata compenetrazione sul piano sociale, culturale e religioso sembra aver rallentato i processi di integrazione istituzionale.

La regionalizzazione è un processo organico, dal basso, interno che comprende una serie di entità non statali organizzate in reti sia formali che informali. Questo processo si concentra su forti aspetti culturali, politici e sociali. D’altra parte, il regionalismo è un processo di integrazione guidato dal governo in cui vengono create e mantenute istituzioni e organizzazioni regionali formali, principalmente nei settori dell’economia e della sicurezza.

Esempi di regionalizzazione includono gli ideali rivoluzionari laici panarabi degli anni ’50 e ’60, il riverbero dell’Islam politico negli anni ’80 e, a partire dalle rivolte arabe del 2011, la diffusione di nuove norme democratiche rivoluzionarie. Di conseguenza, la regione non manca di referenti sociali e ideativi, che si spostano abbastanza facilmente oltre i confini nazionali, diventando fonti di fedeltà e quadri normativi per la mobilitazione sociale e politica intra-regionale.

I leader del Medio Oriente e del Nord Africa stanno ora legando il loro potere personale e la loro credibilità alla realizzazione di un tangibile progresso economico e della stabilità. Ciò motiva i crescenti incentivi per una politica estera più collaborativa. Le sfide globali che ci troviamo ad affrontare oggi, come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la sicurezza marittima, hanno tutte una natura transfrontaliera, rendendo la cooperazione regionale un requisito piuttosto che un privilegio.

Tuttavia, l’emergere di indicazioni positive non garantisce che prevarrà la riduzione della tensione regionale. Le visioni di sicurezza autoritarie, transazionali e competitive dominano ancora tra i responsabili politici regionali. In termini più semplici, i responsabili delle politiche e gli altri attori chiave devono cogliere questo momento di de-escalation prima che le dinamiche regionali cambino di nuovo.

Il Consiglio di Cooperazione del Golfo

L’istituzione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) nel 1981 può essere collegata a tre eventi significativi: la cacciata dello Scià dall’Iran nel 1979 da parte di un’ampia alleanza ideologica, rapidamente afferrata da una dottrina espansionistica islamica rivoluzionaria; la conseguente guerra tra Iran e Iraq – due ambiziosi regimi rivoluzionari coinvolti in un conflitto decennale; e l’accresciuto senso di importanza e indipendenza in politica estera tra le nazioni del Golfo. in parte attribuito alla manna petrolifera.

La nascita del GCC è stata in parte una reazione alla crescente minaccia dell’Iran post-rivoluzione, ma anche uno sforzo per creare un’alternativa politica del Golfo alla Lega Araba, in un momento in cui le nazioni del Golfo, sostenute dalle loro migliorate capacità fiscali, temevano di diventare i finanziatori della ripresa della regione dopo gli sconvolgimenti, senza essere riconosciute come attori politici legittimi.

I progetti incentrati sul Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) hanno dimostrato una maggiore praticità rispetto alle più ampie collaborazioni regionali. Il motivo è che iniziare con un gruppo di stati con punti di vista condivisi riduce al minimo le complicazioni che potrebbero sorgere in forum più grandi dove il consenso potrebbe essere più difficile da raggiungere. Con l’epicentro politico del Medio Oriente che si è spostato verso il Golfo nell’ultimo decennio, concentrarsi su questa subregione è in linea con le tendenze regionali.

La piattaforma del GCC ha incorporato con successo Stati al di fuori della subregione, come l’Egitto e la Giordania, che condividono interessi comuni su determinate questioni. Si è anche dimostrato utile nel riallineare la politica estera dell’Iraq con gli interessi reciproci dei suoi vicini arabi. Inoltre, la partecipazione dell’Iran a un formato GCC+2 è in linea con la sua preferenza di lunga data per i dialoghi regionali che escludono potenze esterne, come gli Stati Uniti e Israele all’interno della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA).

La ricerca di sicurezza: il successo del GCC

Piuttosto che incarnare istituzionalmente specifiche norme sociali, culturali o religiose, il regionalismo del Golfo è stato per lo più guidato da percezioni di insicurezza, con l’integrazione istituzionale all’interno del Golfo Arabo considerata una protezione migliore di quella offerta dalla principale organizzazione regionale araba esistente, la Lega Araba.

Il regionalismo del Golfo, piuttosto che essere un riflesso di specifiche norme sociali, culturali o religiose, è prevalentemente influenzato da percezioni di insicurezza. Ciò suggerisce che l’integrazione del Golfo Arabo è considerata una forma di protezione superiore rispetto alla Lega Araba, la principale organizzazione regionale araba esistente. Questa attenzione alla sicurezza come fattore chiave del regionalismo sottolinea le complesse dinamiche e priorità che guidano l’approccio del Golfo all’integrazione e alla cooperazione.

L’istituzione del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) indica anche l’intenzione delle nazioni del Golfo di esercitare la loro indipendenza in politica estera e di posizionarsi come entità politiche sostanziali nella regione. Questa transizione da benefattori finanziari a partecipanti politici mostra il cambiamento delle priorità e degli incentivi che guidano il regionalismo del Golfo. Di conseguenza, il GCC è emerso come una fonte cruciale di lealtà e strutture normative per l’attivismo sociale e politico all’interno della regione.

Mitigare i tentativi di egemonia saudita

Mentre il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) si è sforzato di affermarsi come la piattaforma principale per la politica di difesa nella regione del Golfo, ha affrontato sfide dovute all’estensione bilaterale dell’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti ai paesi del Golfo, piuttosto che attraverso la cooperazione regionale. Al contrario, alcune nazioni più piccole del Golfo, in particolare l’Oman, si sono opposte ai crescenti sforzi per l’integrazione guidati dall’Arabia Saudita in seguito alle rivolte arabe del 2011. Questa resistenza è evidente in iniziative come la proposta di re Abdullah per una più stretta “Unione del Golfo” e il piano del ministro degli Esteri saudita, il principe Saud al-Faisal, per una politica militare e di sicurezza regionale integrata, entrambi presentati ai vertici del GCC.

La Primavera Araba nella prospettiva del GCC

Le rivolte in Bahrein e nella provincia orientale saudita non hanno causato preoccupazione solo a Riyadh, ma anche all’interno del GCC. L’influenza percepita dell’Iran sulle popolazioni sciite in entrambi i paesi ha inizialmente portato a una maggiore unità tra le monarchie, con conseguente intervento militare del 2011 in Bahrein, l’invito esteso alle monarchie marocchina e giordana ad aderire al GCC e la firma dell’accordo di sicurezza congiunto nel novembre 2012 tra i ministri degli interni del GCC+2 (Giordania e Marocco). Questo accordo, presumibilmente finalizzato alla lotta al terrorismo, ha facilitato la cooperazione regionale incrociata tra le monarchie sunnite per sopprimere il dissenso interno. Con i successi elettorali iniziali di Ennahda in Tunisia e dei Fratelli Musulmani in Egitto, l’attenzione si è spostata dalla sicurezza del regime controrivoluzionario a una nuova preoccupazione. La potenziale insicurezza del regime era ora influenzata sia dalle forze sociali rivoluzionarie nella regione che dal ruolo degli attori politici islamisti che traevano vantaggio da questi sviluppi post-rivoluzionari.

Gli Accordi di Abramo

Molto è cambiato in Medio Oriente da quando sono stati firmati gli storici Accordi di Abramo nel 2020. Il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti hanno lavorato rapidamente e intenzionalmente per normalizzare le relazioni con Israele, promuovendo una “pace calda” con lo Stato ebraico. Con la Giordania, l’Egitto e il Marocco, quasi un terzo delle nazioni arabe ha scelto la pace con Israele, rompendo un tabù di lunga data e generando uno slancio regionale favorevole. Di conseguenza, questa atmosfera regionale rafforzata ha spinto anche altri Stati arabi, compresi quelli senza relazioni diplomatiche ufficiali e tecnicamente ancora in uno stato di conflitto con Israele, a impegnarsi, anche se in modo discreto.

Il Forum del Negev

Forum del Negev del 2022 ha rappresentato l’inizio di una politica pragmatica su tematiche tecniche e a ridotto livello di conflittualità. Sono stati formati sei gruppi di lavoro nei settori dell’istruzione, dell’energia, della sicurezza alimentare e idrica, della salute, della sicurezza e del turismo, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione interregionale. Questi gruppi mirano anche a migliorare le condizioni di vita nei Territori palestinesi attraverso sforzi coordinati. Nel giugno 2022, i membri del Forum del Negev si sono incontrati in Bahrain per gettare le basi per future discussioni e collaborazioni, concordando di incontrarsi tre volte all’anno. Il loro primo incontro nel 2023 si è svolto ad Abu Dhabi, dove hanno iniziato a pianificare un incontro in Marocco nel marzo 2023, che è stato ritardato due volte a causa dei disordini politici sull’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questi incontri hanno ottenuto il sostegno del Track 2 da parte dell’Atlantic Council e di altre organizzazioni.

Un freno alla cooperazione

Tuttavia, il Forum del Negev deve affrontare diversi ostacoli regionali. Alcuni Stati del Golfo percepiscono i partecipanti come aventi l’obiettivo condiviso di contenere le aspirazioni espansionistiche dell’Iran, sollevando preoccupazioni per potenziali attacchi iraniani alle nazioni arabe del Golfo. C’è anche la convinzione che il forum sia eccessivamente esclusivo e serva principalmente a rafforzare l’integrazione regionale di Israele, una mossa vista da molti in Medio Oriente come dannosa per la pace palestinese.

Senza progressi nel processo di pace palestinese, raggiungere una cooperazione regionale duratura e un’ulteriore normalizzazione, anche con l’Arabia Saudita, diventa sempre più difficile. Questi ostacoli politici potrebbero ostacolare il Forum del Negev, riducendolo a riunioni sporadiche e causando problemi regionali e di tensione più ampi. Inoltre, il fatto che gli Stati Uniti siano firmatari del forum potrebbe limitare la sua legittimità regionale e il suo appeal globale, in quanto potrebbe essere percepito principalmente come uno sforzo americano.

Conclusioni

La regione mediorientale e del Nord Africa ha fatto progressi nella ricerca di una stabilità regionale. L’avvicinamento a Israele da parte di alcuni attori non marginali ha segnato una nuova fase di politica pragmatica che segue, per alcuni aspetti, la fase embrionale della cooperazione europea: lo stesso Jean Monnet dichiarò che, in un consesso con differenti sensibilità e pregressi, la trattazione di materie tecniche tra leaderships sarebbe stato il modo migliore per iniziare un processo integrativo sovranazionale.

I parallelismi con l’integrazione europea finiscono qui. La regione mediorientale e nordafricana soffre di un deficit partecipativo ben più ampio di quello vissuto in Europa, e le leadership dovrebbero tenere conto degli umori e dei sentimenti delle popolazioni, che si delineano sia su una base ideal-culturale che in termini moderni come conflitto di classe.

Gli Accordi di Abramo, avviati nel 2020 tra Bahrein, Israele ed Emirati Arabi Uniti (a cui successivamente si sono aggiunti Marocco e Sudan), così come il Forum del Negev del 2022, si sono manifestati come passi significativi verso la promozione della pace e la facilitazione dell’integrazione regionale di Israele.

Tuttavia, gli accordi hanno incontrato ostacoli a causa degli atteggiamenti sfavorevoli delle nazioni arabe coinvolte, un problema probabilmente esacerbato dall’assalto di Hamas a Israele nel 2023. Queste sfide hanno impedito la creazione di forti connessioni interpersonali, come delineato nell’accordo. Lo scontro tra Hamas e Israele ha dissipato ogni illusione che Israele possa portare avanti l’integrazione politica ed economica regionale senza affrontare le questioni palestinesi.

La regione ha sperimentato profondi effetti unificanti a causa dei movimenti trasformativi del panarabismo e del panislamismo, offuscando la demarcazione spesso assunta tra stato e società in contesti moderni o premoderni. Cogliere l’importanza delle ideologie richiede la comprensione dei cambiamenti nelle relazioni tra Stato e società. Questa comprensione è fondamentale per decifrare l’ascesa e la caduta di specifici sistemi ideologici e la loro correlazione con le componenti concettuali e materiali. La diffusione delle norme a livello regionale e globale trascende le mere interazioni interstatali. Di conseguenza, gli attori statali dovrebbero affrontare le apprensioni dell’opinione pubblica per assicurare la stabilità sia interna che esterna durante un periodo potenzialmente cruciale.

Immagini: Luca Gabella, IDF, Enciclopedia Britannica, GCC e AFP