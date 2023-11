La sicurezza della catena di approvvigionamento della Difesa: gli approcci d USA e Australia

In un mondo sempre più globalizzato, la sicurezza della catena di approvvigionamento della difesa di una nazione è diventata fondamentale. I settori della difesa e della sicurezza nazionale, in particolare, sono alle prese con la complessità di rendere sicura la propria catena di approvvigionamento. Questo articolo esplora le sfide e le strategie impiegate dagli Stati Uniti e dall’Australia per rafforzare la sicurezza, resilienza e affidabilità delle loro catene di approvvigionamento per la difesa.

Nell’ambito intricato, sfaccettato e ad alto rischio del settore della difesa, l’industria si trova ad affrontare l’arduo e formidabile compito di garantire la provenienza e la sicurezza di ogni componente all’interno della sua vasta ed estesa catena di fornitura. Questo compito non è solo significativo, ma di primaria importanza. Questo perché svolge un ruolo vitale e indispensabile nel mantenere e garantire l’efficacia complessiva, l’affidabilità e la sicurezza dei vari sistemi di difesa attualmente in funzione.

Questi sistemi sono fondamentali per la sicurezza nazionale e qualsiasi compromissione potrebbe avere profonde implicazioni. Pertanto, la provenienza e la sicurezza di ogni componente della catena di fornitura è una questione di estrema importanza che il settore non può trascurare.

Una sfida significativa e pressante emersa di recente è la dilagante proliferazione di componenti contraffatti all’interno dell’intricata rete della catena di fornitura della difesa. Questi elementi, spesso ingannevoli, riportano informazioni false e scorrette sulla loro origine, età, contenuto o capacità. Questa disinformazione rappresenta un grave rischio per l’affidabilità e la funzionalità degli equipaggiamenti di difesa, che sono di fondamentale importanza.

I dispositivi contraffatti, con la loro natura ambigua, possono facilmente ingannare chi non ha conoscenze approfondite o procedure di verifica complete. Questa mancanza di consapevolezza e di controlli adeguati può portare a compromettere l’integrità dei sistemi di difesa, creando così una potenziale vulnerabilità.

L’aumento di parti false all’interno della catena di fornitura è emerso come un ostacolo sostanziale per i produttori che forniscono prodotti al Dipartimento della Difesa (DoD) negli ultimi tempi. Questa tendenza non solo è preoccupante, ma ha anche un impatto negativo sull’efficienza e l’efficacia complessiva dei sistemi di difesa e sicurezza nazionale.

Questi dispositivi contraffatti sono tipicamente ribrandizzati con informazioni ingannevoli, creando una facciata di legittimità che può facilmente trarre in inganno chi non ha conoscenze approfondite o metodi di verifica approfonditi. Di conseguenza, questi articoli contraffatti si infiltrano spesso nella catena di approvvigionamento, minando l’integrità dei sistemi di difesa. In molti casi, questi prodotti finti non sono assolutamente funzionali; non solo sprecano risorse, ma possono anche innescare potenziali guasti o malfunzionamenti del sistema.

Inoltre, la presenza di componenti contraffatti può causare interruzioni significative nel funzionamento della catena di approvvigionamento. Ciò è dovuto principalmente al fatto che questi pezzi falsi spesso si guastano, rendendo necessari ulteriori test e procedure di verifica per garantire l’integrità della catena di fornitura. Inoltre, potrebbe essere necessaria una potenziale revisione del sistema per risolvere i problemi causati da questi componenti contraffatti. L’insieme di questi fattori determina una diminuzione dell’efficienza e delle prestazioni della catena di approvvigionamento della difesa, rendendo il problema urgente da affrontare.

La crisi degli Stati Uniti

Sebbene la pandemia COVID-19 abbia creato uno shock della catena di approvvigionamento di portata e scala globale senza precedenti, le interruzioni della catena di approvvigionamento sono diventate complessivamente più frequenti e gravi. Le aziende devono ora affrontare le conseguenze di tutto, dagli incendi e dalle interruzioni di corrente ai cyberattacchi e alla forte insoddisfazione della forza lavoro. Le forze armate statunitensi si affidano al settore commerciale per la progettazione e la produzione di molte capacità e materiali necessari, quindi queste interruzioni rappresentano rischi significativi per la sicurezza nazionale.

I rischi di interruzione sono cresciuti di pari passo con la crescente complessità delle catene di approvvigionamento della difesa statunitense. Un’azienda aerospaziale americana media si affida a circa 200 fornitori di primo livello. Il secondo e il terzo livello contano più di 12.000 aziende.

Con la globalizzazione delle catene di approvvigionamento, questi fornitori e le loro merci provengono da una vasta gamma di luoghi. Alcuni settori fondamentali della filiera industriale, come gli strumenti ottici, gli ingranaggi meccanici, le apparecchiature di saldatura e i circuiti stampati, acquistano gran parte dei loro componenti al di fuori del Nord America.

Il Dipartimento della Difesa sta gradualmente diventando più consapevole; tuttavia, l’assenza di trasparenza nelle catene di approvvigionamento della difesa le lascia vulnerabili ai nemici che mirano a insinuare minacce inosservate, aspettando pazientemente il momento giusto per approfittarne. È difficile correggere un problema che non è visibile.

Il Dipartimento della Difesa deve coraggiosamente avviare misure per raggiungere la completa trasparenza nelle catene di approvvigionamento della difesa. Ciò contribuirebbe a ridurre il rischio di acquistare attrezzature statunitensi da nemici stranieri o da fornitori non all’altezza.

Il settore della difesa degli Stati Uniti, una componente critica dell’apparato di sicurezza del Paese, dipende in misura significativa da parti, materiali e minerali prodotti all’estero. Questa dipendenza non è un problema isolato; la crescente complessità e interdipendenza dei sistemi di difesa la complica ulteriormente. Questi sistemi sono reti intricate in cui ogni parte svolge un ruolo cruciale e qualsiasi interruzione può avere conseguenze di vasta portata.

Questa situazione ha portato a una maggiore importanza del rischio associato alla catena di fornitura. Riconoscendo la gravità di questa preoccupazione, il governo degli Stati Uniti ha adottato misure proattive. Hanno introdotto una legislazione volta a mitigare questo rischio. Questa legislazione è stata concepita per spostare una parte della responsabilità della gestione e della mitigazione del rischio della catena di fornitura sulle spalle degli integratori, coloro che mettono insieme i vari componenti dei sistemi di difesa.

In risposta a queste sfide multiformi, sia gli Stati Uniti che l’Australia hanno implementato in modo proattivo una serie di strategie diverse volte a rafforzare la sicurezza e la resilienza delle loro catene di approvvigionamento della difesa.

L’approccio degli Stati Uniti

Il panorama delle minacce nel campo della sicurezza informatica è in continua evoluzione. Ogni giorno che passa, emergono nuove minacce e quelle vecchie diventano più sofisticate. In risposta a questo panorama, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha introdotto la certificazione Cybersecurity Maturity Model (CMMC). Contemporaneamente, la Defense Logistics Agency (DLA) ha sviluppato una strategia globale per la catena di approvvigionamento. Entrambe le iniziative mirano a migliorare la sicurezza informatica nel settore della difesa.

Il CMMC è una nuova iniziativa introdotta dal DoD per combattere le crescenti minacce alla sicurezza informatica nel settore della difesa. Il CMMC è essenzialmente un quadro completo e standardizzato progettato per gestire i rischi informatici. Questa iniziativa è fondamentale per ritenere i fornitori responsabili delle loro misure di cybersecurity e per garantire che aderiscano agli standard più elevati.

Il CMMC mira a garantire che gli appaltatori della difesa dispongano dei controlli necessari per proteggere i dati sensibili, in particolare le Federal Contract Information (FCI) e le Controlled Unclassified Information (CUI). Fornisce un quadro strutturato con cinque livelli di certificazione, ognuno dei quali rappresenta un livello maggiore di maturità della cybersecurity. Questa struttura a livelli consente agli appaltatori della difesa di comprendere le loro attuali capacità di cybersecurity e di identificare le aree di miglioramento.

Oltre al CMMC, il DLA ha implementato una strategia di catena di approvvigionamento globale. Questa strategia si concentra principalmente sull’identificazione dei potenziali punti deboli all’interno del sistema della catena di approvvigionamento della difesa. L’obiettivo è quello di attuare misure offensive e difensive per salvaguardare la catena di approvvigionamento, che svolge un ruolo cruciale per la sicurezza nazionale.

La strategia del DLA non si concentra solo sul rilevamento delle minacce e sulla protezione, ma anche sulla resilienza. La strategia garantisce che la catena di approvvigionamento possa resistere a potenziali minacce e funzionare in modo efficace. Questa resilienza è fondamentale in un mondo in cui le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate e dirompenti.

Inoltre, la strategia del DLA pone un forte accento sul potenziamento dei sistemi di feedback e prevenzione. Incoraggiando una cultura del miglioramento continuo e della prevenzione proattiva delle minacce, il DLA cerca di essere sempre un passo avanti rispetto alle potenziali minacce.

Gli sforzi combinati del CMMC e della strategia della catena di fornitura del DLA rappresentano un approccio globale alla sicurezza informatica nel settore della difesa. Entrambe le iniziative sottolineano l’importanza della gestione proattiva delle minacce e la necessità di un miglioramento continuo delle misure di sicurezza informatica.

Il CMMC stabilisce le condizioni per gli appaltatori della difesa che devono rispettare i più elevati standard di sicurezza informatica. Fornisce un percorso chiaro e strutturato per questi appaltatori per migliorare le loro capacità di cybersecurity e proteggere le informazioni sensibili. Nel frattempo, la strategia della catena di approvvigionamento del DLA garantisce la resilienza e la sicurezza del sistema più ampio su cui si basano questi appaltatori.

In conclusione, l’introduzione del CMMC e della strategia della DLA per la catena di fornitura riflette un rinnovato impegno per la sicurezza informatica nel settore della difesa. Queste iniziative rappresentano uno sforzo concertato per combattere il panorama delle minacce in continua evoluzione e garantire la sicurezza costante della catena di approvvigionamento della difesa. Servono a ricordare che nel regno della cybersecurity la vigilanza costante, il miglioramento continuo e la gestione proattiva delle minacce sono fondamentali.

L’approccio australiano

Il concetto di resilienza è un elemento cruciale della sicurezza nazionale e della stabilità della società. È la capacità di una nazione di resistere, riprendersi e adattarsi di fronte alle varie avversità. In Australia, questa concezione della resilienza nazionale è stata significativamente modellata da molteplici enti di valutazione del rischio. Questi enti svolgono un ruolo fondamentale nel valutare la capacità della nazione di resistere e riprendersi da una moltitudine di potenziali minacce, che vanno dalle calamità naturali agli atti dannosi intenzionali. Un documento chiave che racchiude questo approccio è la Strategia di resilienza delle infrastrutture critiche, pubblicata nel 2015.

La Strategia di resilienza delle infrastrutture critiche è stata pubblicata per affrontare i rischi che potrebbero compromettere in modo significativo il tessuto socio-economico dell’Australia. Ha riconosciuto che tali eventi potrebbero interrompere le normali operazioni della società e dell’economia, sottolineando così la necessità di resilienza. Inoltre, ha evidenziato la capacità dell’Australia di attuare i protocolli di difesa e di mantenere la sicurezza nazionale, riconoscendo questi aspetti come fondamentali per la sua stabilità.

Il Critical Infrastructure Centre, una divisione specializzata del Dipartimento degli Affari Interni australiano, ha sviluppato la strategia. Si occupava dei rischi associati a vari eventi, tra cui disastri naturali e atti intenzionali che potevano danneggiare la nazione.

La strategia è stata costruita intorno a quattro aree fondamentali: promozione delle partnership, gestione del rischio, gestione strategica e rafforzamento della resilienza organizzativa. Ognuno di questi aspetti è stato identificato come parte cruciale della strategia complessiva, :ottolineando la loro importanza collettiva nel rafforzare la forza della nazione.

Promuovere i partenariati: Si tratta di incoraggiare la collaborazione tra enti governativi, imprese e comunità per affrontare e mitigare collettivamente le potenziali minacce.

Gestione dei rischi: Si tratta di identificare i rischi potenziali, analizzarne l’impatto potenziale e sviluppare strategie per mitigarli.

Gestione strategica: Comporta l’allocazione strategica delle risorse e l’attuazione delle politiche per migliorare la resilienza della nazione.

Coltivare la resilienza organizzativa: Questo aspetto si concentra sullo sviluppo della resilienza all’interno delle organizzazioni e dei settori che costituiscono l’infrastruttura critica della nazione, migliorando così la loro capacità di resistere e riprendersi dalle avversità.

In conclusione, il ruolo degli enti di valutazione del rischio nella comprensione della resilienza nazionale dell’Australia è significativo. Attraverso strategie come la Strategia di resilienza delle infrastrutture critiche, questi enti non solo identificano le minacce e le sfide potenziali, ma elaborano anche strategie per mitigare questi rischi e migliorare la resilienza della nazione. I quattro aspetti chiave di questa strategia – partnership, gestione del rischio, gestione strategica e resilienza organizzativa – svolgono ciascuno un ruolo fondamentale nel garantire la capacità dell’Australia di resistere e riprendersi dalle avversità, rafforzando così la sicurezza e la stabilità della nazione.

Costruire catene di approvvigionamento resilienti per la sicurezza nazionale

Le aziende che si occupano di acquisti difensivi devono evitare un approccio rigido e binario per orientarsi nel panorama economico all’indomani della pandemia di COVID-19. Questo approccio, che prevede di dipendere completamente dalla Cina o di sganciarsi completamente da essa, non è consigliabile. Queste aziende dovrebbero invece migliorare la resilienza della loro catena di fornitura adottando tre strategie chiave.

Queste strategie comprendono la diversificazione delle catene di approvvigionamento attraverso il multi-sourcing, la creazione di catene di approvvigionamento circolari e la completa visibilità della catena di approvvigionamento. Questo approccio garantirà di non dipendere eccessivamente da un’unica fonte e di essere meglio preparati a gestire future interruzioni.

Oltre a queste strategie, le aziende del settore della difesa dovrebbero considerare di investire in tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la blockchain. Queste tecnologie possono aiutare a prevedere potenziali interruzioni, garantire la trasparenza e migliorare l’efficienza complessiva della catena di fornitura. Inoltre, la promozione di relazioni solide con fornitori e clienti può contribuire a una catena di approvvigionamento più resiliente.

Inoltre, le aziende del settore della difesa dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di solidi piani di emergenza. Questi piani devono tenere conto di potenziali interruzioni, tra cui cambiamenti geopolitici, disastri naturali e pandemie. Questo approccio proattivo consentirà alle aziende di rispondere in modo rapido ed efficace, riducendo al minimo l’impatto di eventuali problemi sulle loro attività.

L’essenza di un approccio alla sicurezza della catena logistica orientato al mercato consiste nell’individuare, valutare e affrontare i problemi della catena logistica da un punto di vista economico. Le strategie tradizionali di sicurezza della supply chain spesso non sono all’altezza perché non riescono a convertire i rischi intrinseci in termini economici quantificabili. Con la globalizzazione, le catene di fornitura sono diventate complesse reti di transazioni che attraversano i confini nazionali, rendendo la misurazione dei rischi per la sicurezza un compito arduo. Un approccio orientato al mercato, quindi, fornisce una nuova prospettiva grazie alla sua capacità di assegnare un valore monetario specifico al rischio associato alla sicurezza della catena logistica.

L’approccio orientato al mercato, una metodologia sofisticata e complessa, prevede un processo dettagliato e approfondito di identificazione dei rischi potenziali che possono nascondersi nell’ambiente aziendale. Questo processo non si ferma alla semplice identificazione di questi rischi, ma si spinge a quantificarli meticolosamente, con un alto livello di esattezza.

Nel corso del tempo, a questi rischi quantificati viene poi assegnato un valore monetario specifico, un compito che richiede un alto grado di precisione e una profonda comprensione delle dinamiche del mercato globale. L’approccio monetizza essenzialmente il rischio, trasformandolo in un valore chiaro e tangibile che può essere direttamente collegato alla performance finanziaria dell’organizzazione. Questa conversione dei rischi astratti in valori monetari concreti fornisce un quadro chiaro dell’impatto potenziale sul bilancio dell’organizzazione.

Di conseguenza, ciò consente alle organizzazioni di prendere decisioni più informate e basate sui dati per quanto riguarda le operazioni della supply chain e le strategie di gestione del rischio, migliorando così la loro capacità di navigare nel complesso panorama aziendale.

L’approccio alla sicurezza della catena logistica orientato al mercato offre numerosi vantaggi potenziali. In primo luogo, facilita una comprensione più precisa e quantitativa dei rischi in gioco, consentendo alle organizzazioni di strategizzare e gestire le proprie catene di fornitura in modo più efficace. In secondo luogo, assegnando un valore monetario ai rischi, l’approccio consente alle organizzazioni di dare priorità alle risorse e agli sforzi strategici. Questo può portare a un notevole risparmio sui costi, soprattutto nel lungo periodo.

Inoltre, questo approccio incoraggia le organizzazioni a considerare la sicurezza della supply chain non come una necessità onerosa, ma come un investimento. Quantificando le perdite potenziali che potrebbero derivare da interruzioni della catena di approvvigionamento, le organizzazioni possono apprezzare meglio il valore degli investimenti in solide misure di sicurezza della catena di approvvigionamento.

Infine, l’approccio orientato al mercato potrebbe potenzialmente stimolare lo sviluppo di un mercato per le soluzioni di sicurezza della catena logistica. Man mano che le organizzazioni diventano più consapevoli del valore monetario dei rischi della supply chain, la domanda di soluzioni innovative per mitigare questi rischi potrebbe aumentare, favorendo la crescita di questo mercato.

In un’epoca caratterizzata da intricate catene di approvvigionamento globali e da crescenti minacce alla sicurezza, un approccio alla sicurezza della catena di approvvigionamento orientato al mercato offre una prospettiva nuova e inedita. Identificando, misurando e monetizzando i rischi della supply chain, questo approccio fornisce alle organizzazioni gli strumenti per gestirli in modo più efficace e strategico. Sebbene richieda un alto livello di precisione e di comprensione del mercato, i potenziali vantaggi che offre – dai risparmi sui costi alla stimolazione di un mercato per le soluzioni di sicurezza – lo rendono un approccio promettente che vale la pena considerare.

Conclusion i

Il compito di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento della difesa è davvero sfaccettato e intricato, e richiede un impegno costante per una vigilanza costante, l’esecuzione di una pianificazione meticolosa e l’implementazione strategica di tecnologie avanzate. Due Paesi, in particolare gli Stati Uniti e l’Australia, hanno fatto passi da gigante in questo settore, migliorando in modo significativo la sicurezza delle rispettive catene di approvvigionamento della difesa.

Nonostante i progressi compiuti, c’è ancora una quantità significativa di lavoro da svolgere per garantire l’affidabilità e la robustezza di questi sistemi. Ciò è particolarmente cruciale alla luce dell’escalation dei conflitti geopolitici, della natura mutevole delle minacce e delle emergenze mondiali come la pandemia COVID-19, che hanno sottolineato l’importanza della resilienza del sistema. Questi insegnamenti in materia di sicurezza e resilienza devono essere sicurezza e stabilità condivisi e adottati a livello internazionale per garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

