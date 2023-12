Una forza navale occidentale nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi Houthi ai mercantili

Finora il rischio che la “guerra di Gaza” potesse scatenare un con flittyo più ampio in grado di infiammare il Medio Oriente è stato scongiurato ma quanto sta accadendo nell’area dello Stretto di Bab el Mandeb e nel Mar Rosso potrebbe costituire una miccia altrettanto pericolosa

Le milizie scite yemenite Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran e che dispongono di forze militari ben strutturate, hanno minacciato il 16 dicembre di continuare ad attaccare le navi mercantili in transito nello stretto ritenute in qualche modo collegate a Israele a sostegno della causa palestinese e finché non cesseranno le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza.

Gli Houthi “non abbandoneranno la causa palestinese a prescindere da qualsiasi minaccia americana, israeliana o occidentale”, ha detto Ali al-Qahoum, dell’ufficio politico degli Houthi, alla tv al-Mayadeen. Al-Qahoum ha minacciato “conseguenze disastrose” in caso di “azioni ostili contro lo Yemen” e ha sostenuto che esista un “impegno” degli Houthi a tutela “della navigazione marittima internazionale nel rispetto del diritto internazionale”.

Nelle ultime due settimane due cacciatorpediniere statunitensi (USS Carney e USS Manson), una fregata francese (la FEMM Languedoc) e un cacciatorpediniere della Royal Navy britannica (HMS Diamond) – le cui foto che illustrano questo articolo – hanno intercettato con propri missili droni diretti a colpire navi mercantili in transito mentre gli Houthi hanno già cercato di colpire senza successo il porto israeliano di Eilat impiegando missili balistici e da crociera di concezione iraniana ma probabilmente assemblati nello Yemen.

Israele ha fatto sapere che in assenza di iniziative militari occidentali contro le milizie Houthi saranno le Forze di Difesa Israeliana (IDF) a occuparsene. Il presidente Houthi, Mehdi al Mashat, ha dichiarato il 5 dicembre che il movimento continuerà a prendere di mira Israele finché non verrà posto fine agli scontri nella Striscia di Gaza e in precedenza Mashart aveva detto che le pressioni degli Stati Uniti non avrebbero cambiato le sue politiche nei confronti del conflitto Hamas-Israele.

Il governo yemenita degli Houthi ha rivendicato il 15 dicembre l’attacco contro le navi cargo MSC Alanya e MSC Palatium dirette in Israele nei pressi dello Stretto di Bab al Mandeb. Lo stesso giorno la compagnia di navigazione danese Maersk ha sospeso la navigazione nel Mar Rosso dopo che era stata attaccata anche la portacontainer Maersk Gibilterra.

Qualche ora prima un funzionario del Pentagono aveva riferito che un’altra nave cargo, la Al Jasrah battente bandiera della Liberia e gestita dal trasportatore tedesco Hapag-Lloyd, era stata colpita da un proiettile lanciato dai ribelli yemeniti nel Mar Rosso e aveva preso fuoco; Hapag-Lloyd aveva riferito che nessun membro dell’equipaggio era rimasto ferito. Nel caso del primo attacco non è chiaro se fosse stato coinvolto un drone o un missile. Anche la MSC Palatium III ha preso fuoco dopo l’attacco.

Del resto l’impatto economico degli attacchi al traffico marittimo non ha tardato a manifestarsi: oggi anche la compagnia di logistica Orient Overseas Container Line (Oocl), con sede a Hong Kong, ha annunciato che fermerà il transito delle proprie portacontainer attraverso il Mar Rosso dopo che molte tra le principali compagnie di navigazione hanno annunciato lo stop al transito che costringe le navi a circumnavigare l’Africa con costi e tempi dilatati.

Il 14 dicembre gli Stati Uniti hanno inviato tramite vari canali un messaggio chiaro ai ribelli Houthi dello Yemen sulla necessità di fermare i loro attacchi alle navi nel Mar Rosso e contro Israele, attacchi definiti “inaccettabili” e dal 16 dicembre hanno cominciato a diffondersi voci di un possibile blitz militare statunitense contro gli Houthi in territorio yemenita teso a distruggere le postazioni di lancio di missili e droni.

Fonti dell’Amministrazione USA citate dal sito d’intelligence statunitense Semafor hanno riferito che il Pentagono sta valutando se colpire direttamente obiettivi militari del gruppo Houthi il cui obiettivo è colpire il commercio marittimo globale, indebolire il commercio con Israele e aumentare i costi del sostegno a Israele per Stati Uniti e alleati.

Washington punterebbe a costituire una forza navale multinazionale composta da marine NATO e alleate (anche quella italiana secondo indiscrezioni di stampa non smentite) per scortare i mercantili e difenderli da droni e missili lanciati dallo Yemen. Una forza la cui presenza potrebbe non risultare gradita alle nazioni che si affacciano sul Mar Rosso e anche per questo gli Stati Uniti punterebbero a coinvolgere anche la Marina Egiziana che già aveva partecipato negli anni scorsi alle operazioni della coalizione araba contro gli Houthi nel conflitto yemenita.

Al di là dei temi legati alla sicurezza marittima resta da comprendere quale influenza abbia oggi l’Iran sugli Houthi, aspetto rilevante per valutare se un futuro accordo sulla Striscia di Gaza che risultasse accettabile anche per l’Iran possa far cessare o meno gli attacchi ai mercantili.

Inoltre è evidente che una flotta internazionale posta a protezione del traffico mercantile avrebbe un impatto tutto sommato limitato rispetto a un attacco statunitense in territorio yemenita che inevitabilmente riaccenderebbe le tensioni tra Teheran e Washington con possibili riflessi anche sulla sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. Conseguenze oggi non accettabili dalle monarchie sunnite del Golfo.

Foto: Marine Nationale, Royal Navy e US Navy

