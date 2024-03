Nexter (KNDS) offre il VBCI Mk2 all’Esercito del Qatar

da Doha (Qatar),

Al salone qatarino DIMDEX 2024 chiusosi ieri a Doha, la società Nexter (componente francese del colosso franco-tedesco KNDS) ha proposto all’Esercito del Qatar l’acquisizione dell’ultima versione del veicolo da combattimento per la fanteria 8×8 VBCI MkII.

Una soluzione “francese al 100 per cento” sottolineano allo stand di KNDS evidenziando i vantaggi in termini di sovranità poiché ogni componente del VBCI e i suoi equipaggiamenti, “dal cannone 40CTA da 40mm ai missili MBDA Akeron fino ai pneumatici Michelin” sono francesi e il cliente non dovrà quindi interfacciarsi con diverse nazioni fornitrici per mantenere la piena operatività del mezzo e delle sue dotazioni.

La proposta francese contribuisce a sviluppare la base industriale e tecnologica della Difesa dell’emirato in linea con la visione del Qatar per il 2030, offrendo una catena di assemblaggio finale, manutenzione e supporto del veicolo, nonché la produzione in loco di un’ampia gamma di munizioni.

Nexter ha una lunga tradizione di fornitore alle forze terrestri del Qatar a partire dai carri armati AMX 30. Il VBCI MkII è una versione migliorata di quello dell’esercito francese già in servizio.

La sua nuova torretta T40 integra il missile Akeron MP di MBDA e il cannone con munizioni telescopiche (CTA) da 40 mm in grado di penetrare 140 mm di armatura a 1.500 metri. Queste armi coprono tutti i tipi di minacce terrestri, dalla fanteria ai mezzi corazzati, ingaggiando anche bersagli aerei quali droni ed elicotteri grazie all’elevazione di 60° del cannone e alle nuove munizioni anti-aeree Air Burst, l’RCT40 contribuirà alla capacità anti-UAV.

Il VBCI è un sistema di combattimento collaudato dall’esercito francese da oltre 10 anni in teatri operativi quali Afghanistan e Mali dove. Nessun dettaglio è stato fornito circa il numero di veicoli previsti né sull’andamento delle trattative con Doha per la firma del contratto ma la sensazione è che Nexter sia vicina a chiudere la commessa.

Al DIMDEX la società francese presentava anche la sua ampia gamma di munizioni da 40, 120 e 155 mm e il veicolo da ricognizione e combattimento Jaguar dotata della torretta T40 , già in dotazione alla cavalleria francese dal 2021 e ordinato anche dall’Esercito Belga. La Jaguar viene definita “il mix perfetto del know-how di Nexter, Arquus e Thales.

La sua torretta integra il cannone 40CTA e il missile Akeron MP. Questo veicolo da 25 t combina armi all’avanguardia, i più recenti sistemi di vetronica per la comunicazione e il combattimento, nonché un’eccellente mobilità”.

(Ulteriori dettagli sul reportage dal DIMDEX di Doha di Luca Peruzzi di prossima pubblicazione)

Foto Nexter e G. Gaiani