I russi mostrano un blindato Puma italiano distrutto in Ucraina

Un veicolo blindato italiano Puma 6×6 sembra sia stato distrutto in Ucraina, colpito dal fuoco russo nei giorni scorsi nel settore di Belogorovka. Si tratta del primo mezzo di questo tipo di cui si abbia notizia sui campi di battaglia ucraini.

I social ucraini e russi che hanno diffuso le immagini del blindato distrutto sottolineano che la consegna dei Puma da parte dell’Italia non era stata annunciata ma del resto Roma ha sempre posto il segreto su quantità e tipologia degli equipaggiamenti militari consegnati a Kiev anche se in molti casi informazioni in proposito sono trapelate dall’Ucraina o da nazioni NATO.

Prodotti dal “consorzio Iveco-Oto Melara dal 1999 in 580 esemplari (250 6×6 e 330 4×4), i Puma vennero consegnati all’Esercito Italiano tra il 2001 e il 2004 venendo impiegati in Iraq (nella foto sopra) e in Afghanistan prima di venire ritirati anticipatamente dal servizio nei teatri operativi a causa della loro vulnerabilità a mine e ordigni improvvisati (IED).

Secondo il Military Balance 2024 ben 199 Puma 6×6 sono ancora in servizio nell’Esercito italiano ma questo tipo di veicolo è assente dalla lista dei mezzi in dotazione all’Esercito Ucraino. Elemento che sembra rafforzare la tesi che i Puma siano stati consegnati recentemente e senza che né fonti ucraine né alleate ne dessero notizia.

Finora i mezzi dell’Esercito di cui era nota la consegna a Kiev erano i cingolati trasporto truppe M-113, i semoventi d’artiglieria M-109 e la versione più vecchia del 4×4 protetto Lince oltre ad alcuni autocarri impiegati per il traino di obici da 155mm FH-70. Nei giorni scorsi il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha reso noto che anche l’Italia, come Francia e Gran Bretagna, ha fornito parte dei propri missili da crociera Storm Shadow alle forze aeree ucraine.

Non si può escludere che il relitto del Puma venga esposto a Mosca al Parco della Vittoria sulla Poklonnaya Gora dove è stata allestita una mostra dei mezzi militari di costruzione occidentale o comunque forniti a Kiev dalle nazioni aderenti alla NATO e catturati alle forze ucraine.

Oltre una trentina di mezzi e sistemi d’arma tra cui carri Leopard 2A6 e M1A1 Abrams, cingolati da combattimento Marder e Bradley e CV90 cingolati M113, obici M777, cacciacarri AMX-10, veicoli blindati MRAP MaxxPro, Husky, Saxon, Mastiff, Mamba e autocarri leggeri Pinzgauer austriaci ma appartenuti all’Esercito Svizzero (come spiega un articolo del Corriere del Ticino).

La mostra è divisa in diverse aree tematiche e per ognuno degli oltre 30 mezzi e armamenti esposti illustra origine, caratteristiche tecniche, luogo e circostanze della cattura.

Si tratta di mezzi prodotti da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Finlandia, Austria, Turchia, Australia, Sud Africa e Ucraina ma la mostra vede la presenza anche di armi leggere, veicoli ed equipaggiamenti per il Genio, droni e sistemi di comunicazione di diversa origine e appartenuti alle forze ucraine.

L’esposizione ha un elevato valore simbolico e propagandistico dal momento che è stata aperta a ridosso delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda guerra mondiale del 9 maggio e si tiene nel Parco della Vittoria, che celebra il successo sovietico nella Grande Guerra Patriottica (la Seconda Guerra Mondiale).

In questo stesso luogo, sulla collina Poklonnaya, venne allestita nel 1943 l’esposizione dei mezzi dell’Asse caduti in mano sovietica. Inoltre, l’attuale esposizione risponde su scala più grande a un’analoga mostra organizzata lo scorso anno nel centro di Kiev con mezzi corazzati russi caduti nelle mani delle forze di Kiev.

Mosca ha sempre sostenuto l’abbinamento tra la Grande Guerra Patriottica del 1941-45 e l’Operazione Militare Speciale: i canali Telegram russi evidenziano con ironia come un grande cartello all’entrata dell’esposizione assicuri un ingresso prioritario (senza fare code) al personale delle ambasciate presenti a Mosca di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Polonia e Francia.

@GianandreaGaian

Foto Telegram e G. Gaiani

