La teoria delle aspettative irrealizzabili

Chi lavora sui mercati finanziari ha la tendenza a ricercare degli schemi ricorrenti (pattern) in qualsiasi aspetto della vita. Gli ultimi anni si sono ben prestati a questo esercizio mentale dal quale è nata la personalissima Teoria delle Aspettative Irrealizzabili.

Diciamo subito che si compone di 4 fasi: quella della negazione per abbassare le difese, dell’allarme per concentrare il potere decisionale, del pensiero unico per emarginare i dissenzienti e dell’oblio per evitare scocciature.

È nata col COVID-19 nel Febbraio 2020, quando per la prima volta le 4 fasi si sono manifestate.

Negazione: non siamo in pericolo. Arrivavano dalla Cina immagini preoccupanti, eppure non si è bloccato un aereo, una manifestazione (celebre la partita Atalanta Valencia), né sono stati sottoposti ad attenta analisi i primi contagiati.

Allarme 1: o ci chiudiamo in casa o siamo morti, alternative non contemplate.

Allarme 2: o ci vacciniamo o siamo non solo morti, ma anche assassini.

Pensiero unico: non indaghiamo sulle cause, non ci sono cure, solo vaccini e green pass funzionano, se non ti conformi non sei più un cittadino, se dubiti sei un nazista. E intanto son passati tre anni. Poi la realtà ha presentato il conto: il virus creato fu in laboratorio, le cure esistevano fin da subito, mascherine & C. servivano a nulla, col caldo la pandemia se n’è ita in vacanza e, dulcis in fundo, il vaccino è niente altro che un farmaco sperimentale con moltissimi effetti collaterali.

E così siam passati all’oblio: vietato parlare degli errori e se proprio proprio devi parlarne attieniti al pensiero unico.

La teoria si è poi sposata magnificamente con il conflitto Russia-Ucraina nel Febbraio 2022 (altro pattern, le date).

Negazione: non ci sono motivi per questa guerra se non la pazzia di Putin, non è un problema dato che le sanzioni piegheranno la Russia e in più l’esercito di Mosca è fatto di “lavandaie” e “manovali” (ricordate le famose lavatrici e pale d’assalto?).

Allarme: se non fermiamo i russi in due giorni arrivano a Lisbona, servono soldi a ripetizione e armi, non è possibile trattare.

Pensiero unico: ci sono un invasore e un invaso (e tanti invasati), Putin è il male, questa è una lotta della democrazia contro la tirannia, chi si oppone o fa domande è un nazista. E intanto son passati due anni. Poi la realtà ha bussato alla porta: era dal 2007 che la Russia avvisava la NATO di non espandersi a Est, era dal 2014 che Kiev bombardava il Donbass, nel marzo 2022 si era giunti a negoziare un armistizio, dal 2023 i russi han preso il sopravvento sia militare sia industriale.

E quindi oblio: non se ne parla più, se la partita finisce 7 a 1 noi enfatizziamo il gol della Bandiera (con la “i” mi raccomando) e se proprio serve rilanciare l’azione torniamo al pensiero unico.

Visto il successo, la teoria delle AI si è allargata pure al settore economico. Prendiamo in esame sempre il periodo 2020-2024.

Anche in questo caso negazione iniziale: non ci sono problemi, gli incentivi dei governi e delle banche centrali basteranno (ad aumentare l’inflazione e a beneficio della finanza di Wall Street sicuramente), abbiamo già accordi per sostituire il gas e il petrolio russi (ne avremo solo molto di meno e costeranno cinque volte tanto).

Allarme: miliardi gettati per vaccini e mascherine, miliardi gettati per importare gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e dal Qatar e per pagare il sovrapprezzo sul petrolio indiano, kazako e turco (proveniente dagli Urali e dalla Siberia).

Pensiero unico: gli aiuti dei governi e dell’Europa stanno funzionando, i mercati finanziari testimoniano la bontà delle misure intraprese, se è stato chiesto (non imposto…) qualche sacrificio è solo per difendere i nostri valori (se qualcuno ha capito quali siano questi valori – e non slogan – cortesemente mi scriva).

Poi la realtà: le politiche attuate in reazione alla pandemia sono state un disastro per la nostra economia. I prezzi di molti beni sono aumentati, compresi quelli di prima necessità; la gente inizialmente se l’è cavata non uscendo di casa e vivendo di cibo a go go e serie tv.

Molte aziende ed attività commerciali sono però fallite, i licenziamenti finito il blocco sono aumentati a dismisura, le catene di approvvigionamento sono andate a farsi benedire (se ricordate è bastato chiudere il porto di Shanghai). La guerra in Ucraina o, meglio, le politiche sanzionatorie applicate alla Russia hanno acuito il disastro. Addio all’energia sicura, abbondante e a buon prezzo, addio al turismo russo (chiedere alla Sardegna), addio alla Germania locomotiva d’Europa, addio all’Europa come entità autonoma.

E quindi l’oblio: di inflazione non si parla, anzi, i prezzi stan scendendo (in realtà continuano a salire, meno dell’anno scorso, ma continuano a salire). Dell’approvvigionamento energetico facciamo vedere solo i due barili che trasportiamo dall’Algeria o le due navi che arrivano dal Qatar. Nessuno dica che si importa dalla Russia tramite paesi terzi o che i marchi europei vendono tranquillamente a Mosca.

In ambito prettamente finanziario abbiamo visto parecchie situazioni simili anche se, siccome la finanza viaggia a velocità Kinzhal (ipersonica), qui le 4 fasi si sono sovrapposte.

Negazione: ogni banchiere centrale, economista o analista top per 1 anno e mezzo ha ripetuto le medesime parole, ovvero l’inflazione è temporanea, l’economia non è in recessione.

Allarme: dopo il più rapido rialzo dei tassi di interesse della storia i medesimi banchieri economisti analisti top hanno virato a 180 gradi affermando che forse avevano sottovalutato il problema e che per evitare un disastro bisognava agire in fretta e in modo aggressivo.

Pensiero unico: l’inflazione non è colpa delle nostre politiche e di un sistema interamente basato sul debito per lo meno a partire dalla grande crisi del 2008; va bene, allora di chi è? Indovinate un po’. Del COVID-19 e dell’ingiustificata invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ah, dimenticavo, anche del cambiamento climatico, scusa buona per tutte le stagioni.

E quindi? Beh, ormai lo sapete, la realtà è passata all’incasso. Solo che siccome la finanza è la finanza, non si limita a un elementare oblio per cui se le aziende hi-tech, farmaceutiche e della difesa vanno a gonfie vele allora perché parlare di altro, bensì rilancia con un mix di negazione, allarme e pensiero unico.

Si pensi agli indicatori macroeconomici che vengono rilasciati ogni settimana. Il dato nudo e crudo è ottimo, le previsioni future da sogno, però c’è stata una revisione in negativo dei mesi precedenti. Sommi un trimestre e ti accorgi che i dati reali rivisti fan pena. Allora si inventano il filtro della stagionalità.

Sì, sono brutti perché è Natale, perché la Cina è in ferie, perché c’è un uragano in arrivo a Miami. Quando diventano davvero pessimi e iniziano a preoccupare allora via con un paio di settimane di ottimismo anni ’80. Ovviamente esagerano e ci si inizia a chiedere: perché mai le banche centrali dovrebbero tagliare i tassi o tornare a stampare denaro per sostenere i mercati se va tutto bene?

E riparte la fase allarme, necessaria perché tutto il carrozzone viaggia a debito. Quando il gioco non regge più perché anche la realtà ha le sue ragioni, allora cala l’oblio tombale: signore e signori basta lamentarsi, l’intelligenza artificiale ci salverà da ogni male. E tutti a bordo per un altro giro di giostra.

