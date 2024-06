La campagna di test del Lunar I-Hab, la casa degli astronauti sulla Luna

Gli astronauti Luca Parmitano dell’ESA e Stanley G. Love dalla NASA, coinvolti in queste settimane nella campagna di test della futura casa degli astronauti sulla Luna, Lunar I-Hab.

In qualità di Prime Contractor per la fornitura di Lunar I-Hab, habitat internazionale del Gatewaty, Thales Alenia Space è responsabile della gestione complessiva del programma, dell’ingegneria di sistema, della definizione dell’architettura funzionale, della configurazione, disposizione e implementazione degli aspetti ergonomici dei fattori umani, dei sistemi termici e meccanici, della produzione della struttura primaria, dei portelloni e delle porte di attracco. L’azienda è inoltre responsabile dell’Assemblaggio, dell’Integrazione e dei Test (AIT) in linea con i requisiti del Gateway della NASA e degli obiettivi della missione ESA.

Nelle ultime settimane, Lunar I-Hab, la futura casa Europea del Gateway in orbita cislunare, ha affrontato alcuni test molto rilevanti per l’avanzamento del programma, al fine di studiare e migliorare la vita umana al proprio interno.

Per il programma Artemis questo è stato un momento molto significativo poiché ha visto riunirsi a Torino un team straordinario composta da membri provenienti dai programmi di ESA e NASA, i quali, insieme al team di Thales Alenia Space, si sono impegnati duramente nel valutare ergonomia e svolgimento delle future attività all’interno del modulo.

La campagna degli Human-in-the-Loop (HITL) test è una parte essenziale nella fase di progettazione e sviluppo di Lunar I-Hab. Questi test ruotano intorno alla presenza umana all’interno di un modello in scala reale della cabina pressurizzata.

L’obiettivo principale è stato quello di valutare l’accessibilità e la manovrabilità all’interno del modulo, nello svolgere attività e operazioni quotidiane e straordinarie una volta in orbita. I risultati permetteranno agli ingegneri di Thales Alenia Space di identificare potenziali problemi ed ottimizzare l’ergonomia, l’efficienza, la sicurezza e la conformità prima dell’approvazione definitiva del design, rispettando i requisiti di sistema richiesti.

Inutile ribadire che i partecipanti dei test hanno ricoperto un ruolo centrale, poiché in grado di influenzare il processo di progettazione. Per questa considerevole occasione, ESA e NASA hanno coinvolto “utenti” straordinari, gli astronauti Luca Parmitano dell’ESA e Stanley G. Love dalla NASA. Grazie alla loro vasta esperienza acquisita nelle missioni in microgravità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, hanno fornito molti feedback preziosi per il team di programma di Thales Alenia Space, aiutandoli a comprendere come organizzare e sfruttare al meglio lo “spazio” a disposizione per supportare la vita e le operazioni all’interno di Lunar I-Hab.

Il gruppo di Thales Alenia Space si è avvalso di figure molto eterogene, tra cui: ingegneri di sistema, ingegneri dei fattori umani e della configurazione fisica, supervisori del controllo qualità, ingegneri delle operazioni e manutenzione, operatori per la salute e la sicurezza ed ingegneri dell’assemblaggio, integrazione e test, i quali hanno lavorato a stretto contatto con i rappresentanti dei programmi ESA e NASA. Inoltre la presenza di due membri della nuova generazione di astronauti ESA, Rosemery Coogan e Marcus Wandt, ha rafforzato ulteriormente l’approccio “human centric” proprio dei test.

Il mock-up di Lunar I-Hab continuerà ad essere utilizzato per supportare la fase di progettazione sino alla Revisione Critica del Design di Sistema (CDR), una milestone significativa che certificherà e finalizzerà il design di progetto, segnando l’inizio delle fasi di assemblaggio, integrazione e verifica. Da quel momento in poi, il mock-up verrà aggiornato per aumentare il suo livello di fedeltà, incorporando interfacce per simulare operazioni sempre più complesse.

Fonte: Thales Alenia Space