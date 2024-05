Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi

Il racconto in prima persona di uno scontro che ha riportato la Guerra Fredda e un conflitto sanguinoso nel cuore dell’Europa. L’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022, è un evento drammatico che entra improvvisamente nella vita quotidiana degli italiani. Alessandro Cassieri lo ha invece vissuto, come inviato della Rai, dai primi inquietanti segnali, a partire dal 1991, l’anno dell’indipendenza dell’Ucraina dall’Urss.

Cassieri, in una narrazione intensa, a tratti rocambolesca, si muove lungo l’asse Mosca-Kiev, attraversando decine di volte un confine sempre più armato. Ma gli indizi di nuove contrapposizioni lo spingono anche in Ossezia e Georgia, Crimea e Donbass, Kirghizistan e Afghanistan, America e Cina, per poi tornare nel focolaio ucraino.

Nel suo muoversi in quei vastissimi territori incontra Capi di Stato, spie, militari e leader politici che avrebbero fatto e disfatto la storia della regione. Da Gorbaciov a Putin, da William Colby a Shevardnadze, da Vernon Walters a Saakashvili, da Medvedev a Yulia Tymoshenko, da Poroshenko a Yanukovich, a Pushilin, a Massoud… Potenti con il contorno di oligarchi e ballerine, campioni di scacchi e pugili, scrittori, biscazzieri e gente comune: tutti coinvolti nel frullatore di una geopolitica mai così invadente in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Da tutti loro Cassieri raccoglie testimonianze, invettive, scenari, paure, minacce che vanno a comporre il quadro storico e sociale di un mondo in cui si gioca la sfida epocale tra Grandi potenze.

Alessandro Cassieri a ventuno anni ha vinto la selezione condotta da Sergio Zavoli per giovani giornalisti Rai. Promosso inviato speciale nel 1991 per i suoi servizi dall’Urss, diventa corrispondente da Bruxelles, da Mosca e poi Capo della sede Rai di Parigi. Alla radio e al Tg1 ha alternato l’attività di inviato ‘sul campo’ – la forma preferita di giornalismo – con altri incarichi. E’ stato testimone di eventi cruciali, crisi e guerre in oltre ottanta Paesi. È stato ideatore e conduttore di programmi radiofonici (Senza rete, Baobab, Zapping, Inviato Speciale, Radio anch’io) e conduttore di Speciale Tg1.

Autore: Alessandro Cassieri Editore: Rai Libri

EAN: 9788839718853 ISBN: 9788839718853