Arrivati in Slovacchia i primi due F-16 Block 70

La Slovacchia ha ricevuto il 22 luglio i primi due aerei da combattimento F-16 Block 70 dei 14 velivoli previsti nell’ambito di un contratto del valore di 1,6 miliardi di euro (1,7 miliardi di dollari) siglato nel 2018 per sostituire i MiG-29 donati l’anno scorso all’Ucraina.

I primi due jet sono atterrati nella base aerea militare di Malacky-Kuchyna, nella Slovacchia occidentale. La consegna è stata ritardata di circa due anni a causa della pandemia di Covid e della mancanza di semiconduttori. “Questi jet da combattimento rendono la Slovacchia un Paese più forte e rafforzano anche la NATO”, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense in Slovacchia Gautam Rana.

I velivoli resteranno a Malacky-Kuchyna in attesa della conclusione dei lavori presso l’aeroporto militare di Sliac che ospiterà lo squadron di F-16. Lockheed Martin ha prodotto fino ad oggi 5 jet F-16 Block 70 per la Slovacchia, con i restanti 9 in produzione. Tutti i 14 F-16 slovacchi saranno consegnati entro la fine del 2025.

I jet F-16 Block 70 sono equipaggiati con il radar AESA Northrop Grumman APG-83, avionica avanzata, una durata di servizio strutturale estesa di 12.000 ore e caratteristiche di sicurezza critiche come il sistema automatico di prevenzione delle collisioni al suolo (Auto GCAS). ”Dalla sua integrazione nell’aeronautica americana alla fine del 2014, l’Auto GCAS è stato determinante nel salvare 13 piloti in 12 incidenti con l’F-16, esemplificando gli ineguagliabili standard di sicurezza e prestazioni dell’aereo” si legge nel comunicato di Lockheed Martin.

Lockheed Martin ha un portafoglio ordini di 128 jet F-16 Block 70/72 da produrre a Greenville, nella Carolina del Sud, con un totale di 12 jet consegnati fino ad oggi per partner internazionali. All’inizio di questo mese, la società ha consegnato il 4600° F-16 in oltre cinquant’anni.

Foto: Lockheed Martin