Contratto ad Airbus dalla Germania per il nuovo sistema di comunicazione satellitare militare

Le forze armate tedesche, la Bundeswehr, hanno assegnato ad Airbus il contratto principale SATCOMBw 3 per il sistema satellitare militare sicuro di prossima generazione, che comprende satelliti geostazionari, segmento terrestre, lancio e operazioni per 15 anni. I satelliti saranno dispiegati prima della fine del decennio e il valore del contratto ammonta a 2,1 miliardi di euro.

Il contratto copre progettazione, integrazione, collaudo e consegna in orbita di due nuovi satelliti geostazionari militari per le telecomunicazioni costruiti da Airbus, e che sono i successori dei satelliti di comunicazione COMSATBw 1B e 2B. Include anche l’aggiornamento del segmento terrestre esistente per operare i nuovi satelliti, nonché i servizi operativi per 15 anni, con possibilità di estensione.

I satelliti Airbus di nuova generazione sono basati sulla piattaforma Eurostar Neo e peseranno circa 6 tonnellate. Avranno capacità estese per tenere il passo con i rapidi cambiamenti della digitalizzazione e con il costante aumento del volume di trasferimento dati richiesto. Saranno inoltre dotati delle più recenti tecnologie all’avanguardia.

Un elemento chiave del contratto complessivo è una catena del valore tedesca profonda che coinvolge partner come OHB, con sede a Brema e numerose aziende tedesche più piccole. Elementi centrali del sistema, tra cui la guida e l’integrazione dei payload avanzati, i pannelli solari e il funzionamento complessivo dei satelliti, saranno gestiti dalla Germania.

Il sistema di comunicazione satellitare della Bundeswehr (SATCOMBw) è indispensabile per servizi di comunicazioni e informazione autonomi e indipendenti. Garantisce la capacità di comando e informazione globale delle forze armate tedesche, come contingenti operativi e forze speciali. Il progetto SATCOMBw 3 mira anche a garantire che gli impegni della NATO in questo settore continuino a essere rispettati in futuro. Con SATCOMBw 3, la Bundeswehr risponde alle crescenti esigenze degli utilizzatori.

Fonte: comunicato Airbus