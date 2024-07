ELT Group al Farnborough International Airshow

ELT Group partecipa all’edizione 2024 del Farnborough International Airshow, dal 22 al 26 luglio, con le proprie soluzioni innovative nell’ambito delle operazioni nello spettro elettromagnetico in tutti i domini operativi.

La costante attività di Ricerca e Sviluppo è alla base del trend tecnologico che vede le nuove soluzioni orientate sempre più alle esigenze di interoperabilità e di gestione integrata dello spettro elettromagnetico tra tutti i domini operativi, estendendo le capacità anche a Spazio e cyberspace.

ELT Group continua l’importante ruolo di aggiornamento del sistema di autoprotezione del velivolo EFA Typhoon per consentire alla piattaforma di operare al meglio anche negli anni futuri, in un contesto di continua evoluzione delle esigenze operative e con soluzioni tecnologiche che potranno facilitare il passaggio alla futura generazione di fighter. Inoltre, grazie all’ esperienza e al know how acquisito, ELT Group è partner nel dominio ISANKE&ICS del GCAP, il programma per lo sviluppo del fighter di sesta generazione.

Il Gruppo ha sviluppato soluzioni avanzate per offrire una capacità completa di difesa, garantendo le fasi di allarme, sorveglianza, intelligence e contromisura attiva, in un layer di sensori integrato con una capacità embedded di management in grado di allocare priorità operativa tra i vari sensori e una profonda integrazione funzionale tra gli stessi.

L’offerta dell’azienda include il sistema integrato Virgilius, per funzionalità di allarme, sorveglianza e contromisura. È concepito per effettuare il rilevamento, la classificazione e l’identificazione degli emettitori e per contrastare un’ampia varietà di minacce e può essere installato su qualsiasi piattaforma ad ala fissa o rotante. Altre soluzioni possono essere montate esternamente alla piattaforma, come l’EDGE Escort Jamming, che fornisce la funzione di auto e mutua protezione di una squadra di aerei da combattimento, ospitando nella stessa architettura le funzionalità di allarme e contromisura.

ELT Group offre anche sistemi di allarme fully digital, come il RWR ELT162, e il nuovo DIRCM ELT577 che, basato sulla tecnologia avanzata Quantum Cascade Laser, fornisce una protezione affidabile ed efficace di tutti i tipi di piattaforme avioniche contro le minacce missilistiche.

Le soluzioni offerte dall’azienda rientrano anche nell’ambito del contrasto ai mini-micro e piccoli droni. Nell’offerta di ELT Group, infatti, c’è il sistema ADRIAN (Anti-Drone Interception Acquisition Neutralization), una soluzione Counter-UAV in grado di intercettare e neutralizzare gli UAV LSS (Low-Small-Slow) in diversi scenari e ambienti, compresi quelli urbani. Grazie ad un’architettura modulare il sistema ADRIAN può essere adattato ai molteplici requisiti operativi ed alla loro continua evoluzione. Inoltre, con il supporto di Cy4gate, società del gruppo specializzata nel dominio Cyber, ELT Group ha incrementato le capacità di Adrian con la funzionalità “Cyber RF”, che rende il prodotto in grado di individuare e reagire in maniera efficace ai nuovi e più complessi scenari operativi, sia militari che civili, minacciati da droni malevoli di nuova generazione.

Il Gruppo continua ad aumentare il proprio coinvolgimento nel settore dello Space EW dopo il lancio di SCORPIO, il payload sviluppato da ELT Group e messo in orbita lo scorso anno per attività di Electronic Intelligence. I visitatori possono trovare maggiori informazioni sulle attività nel settore spaziale presso lo stand dell’azienda (Hall 1 Stand 1340), dove sarà esposto il modello Scorpio.

Sempre in ambito Spazio L’ELT Research & Innovation Team sta collaborando con il CMRE (Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima), l’Organizzazione Scientifica e Tecnologica della NATO che ha sede a La Spezia, per l’acquisizione congiunta di dati di Spectrum Monitoring. L’attività congiunta riguarda i mezzi dispiegati in mare. ELT Group fornisce l’acquisizione dei dati tramite i suoi sistemi spaziali SCORPIO con l’obiettivo di condurre uno studio congiunto che sfrutti i risultati degli esperimenti sul campo.

Fonte. Comunicato ELT Group