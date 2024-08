La Repubblica Centrafricana chiede maggiori aiuti militari alla Russia

La Repubblica Centrafricana (RCA) prevede di firmare accordi con la Federazione Russa nei settori della fornitura di prodotti militari e dell’istruzione militare nell’ambito del forum Army 2024. Lo ha dichiarato il 13 agosto all’agenzia di stampa RIA Novosti il ministro della Difesa Claude Rameaux Bireau (nella foto sotto), in visita a Mosca in occasione del Salone della Difesa terrestre russa Army 2024.

“Sono venuto qui, tra le altre cose, per firmare un accordo con il governo russo nei settori della fornitura di prodotti militari, dell’istruzione militare e in altri settori”, ha detto Birot. Il ministro centrafricano ha osservato che gli sviluppi russi sono al massimo livello tecnologico e che la ricerca in ambito militare e’ superiore rispetto a quella in ambito civile.

Bireau ha aggiunto che il governo di Bangui, da 8 anni alleato di Mosca, “valuta positivamente il contributo della Russia alla sicurezza della Repubblica Centrafricana e si aspetta un aumento del contingente di istruttori russi grazie al loro efficace lavoro”.

Il ministro ha definito “Molto, molto positivo”, l’impatto del supporto russo per la sicurezza in RCA. “La Federazione Russa è stata al fianco della Repubblica Centrafricana in un periodo di ribellione. In meno tempo, l’esercito russo ha fatto in modo che questi gruppi ribelli scomparissero. Rimangono piccoli gruppi alla frontiera del paese, si tratta per la maggior parte di rapinatori, ladri e terroristi, contiamo sull’esercito russo per sradicare questo fenomeno”, ha spiegato.

Interrogato sulla possibile intenzione di chiedere un aumento del numero di istruttori russi nella Repubblica Centrafricana, Rameaux Bireau ha ammesso che “in effetti, i bisogni sono immensi. Ogni giorno, i sindaci delle diverse prefetture vengono a trovarmi a Bangui per chiedere di aumentare il numero di soldati russi nei loro distretti: abbiamo bisogno di ulteriori truppe russe”.

Oltre alle forniture militari la Russia è presente in RCA con due distinte missioni di supporto alla sicurezza: una composta da consiglieri militari e istruttori che addestrano le forze locali e l’altra composta dagli ex contractors del Gruppo Wagner oggi confluiti nell’Africa Corps russo sotto il controllo del ministero della Difesa.